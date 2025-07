Aosta: Rinasce la viabilità del Dora,via Page torna a vivere

Dopo quattro mesi di chiusura e un’attesa prolungata di un mese rispetto alle previsioni iniziali, via Page riapre ufficialmente alla circolazione da venerdì 11 luglio, con il completamento delle operazioni di pulizia e ripristino del manto stradale. Una data attesa non solo dagli automobilisti, ma da tutta la comunità del quartiere Dora che ha vissuto da vicino i disagi e le trasformazioni di uno dei cantieri strategici della città di Aosta.

«Siamo soddisfatti di poter annunciare la riapertura al traffico di via Page – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto – a seguito della conclusione di una fase delicata e complessa dei lavori per la nuova bretella a Sud del quartiere Dora».

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di “Rigenerazione urbana”, finanziato con fondi del PNRR, che punta a riqualificare uno dei quartieri più popolosi della città, attraverso una revisione della viabilità, la riduzione del traffico di attraversamento e una nuova concezione degli spazi pubblici.

«Desidero ringraziare i cittadini per la pazienza dimostrata in questi mesi – ha aggiunto Cometto –. Il prolungamento della chiusura si è purtroppo reso necessario per affrontare interferenze impreviste, come quelle con le linee elettriche di Deval e un tratto di oleodotto dell’ENI, che hanno richiesto tempi di intervento superiori al previsto».

La riapertura di via Page non è solo una questione logistica: è un segnale di avanzamento concreto per tutta la città, un passaggio fondamentale verso il completamento della nuova bretella viaria, pensata per collegare via Lavoratori Vittime del Col du Mont alla stessa via Page, decongestionando il traffico e restituendo tranquillità a via Berthet.

«La nuova bretella – ha sottolineato l’assessore – rappresenta un’opera fondamentale per migliorare la viabilità da e verso Aosta, ma anche, e soprattutto, per restituire al quartiere Dora la propria vivibilità. Con l’eliminazione del traffico di attraversamento, via Berthet potrà finalmente diventare una vera via di quartiere, più sicura e tranquilla».

All’orizzonte si profila ora l’ultimo tratto dell’intervento: la realizzazione della rotatoria di collegamento con via Lavoratori Vittime del Col du Mont, che metterà il sigillo su una delle opere viarie più importanti di questa legislatura comunale.

Un cantiere vissuto con pazienza, comunicato con trasparenza e condotto con determinazione: via Page non è solo una strada che riapre, ma un tassello di futuro che si inserisce nella visione di una città più accessibile, sicura e a misura di quartiere.