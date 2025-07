Cybersecurity: 671 mila euro dal PNRR per policy, tecnologie e sicurezza informatica. Interventi da completare entro il 2025

Nell’ambito dei Fondi del PNRR – Next Generation EU il Comune di Aosta ha ottenuto 671 mila euro dall’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN), a valere sulla Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.5 “Cybersecurity” da investire nello sviluppo e nell’acquisizione di nuove tecnologie, oltre che nel miglioramento dell'organizzazione per difendersi dalle minacce informatiche.



Il finanziamento ottenuto sarà utilizzato per migliorare la postura di sicurezza del Comune, ovvero l’insieme di meccanismi, politiche e operazioni volti a prevenire, rispondere e difendersi dalle minacce informatiche.

La formazione dei dipendenti sulla cybersicurezza è già in corso grazie ad un progetto PNRR regionale e si concentra in particolare sull’aumento della consapevolezza, dato che nella sicurezza informatica, spesso, il fattore umano rappresenta l’anello più debole. A tale proposito, Sono previste nell’anno in corso sessioni di formazione avanzata per il personale e corsi specifici per dirigenti e amministratori.

Nell’ambito dello stesso progetto regionale è stata, altresì, svolta nel 2024 l’analisi della postura di sicurezza dell’Ente, attraverso la quale stati individuati alcuni punti specifici di miglioramento, base di partenza per lo sviluppo del piano di potenziamento dei sistemi di protezione nel 2025.

Inoltre, sono in corso acquisti di nuovi software e sistemi di protezione ad alte prestazioni in sostituzione di quelli esistenti, destinati a diventare obsoleti entro il 2025.

Completate le procedure amministrative e contabili previste dai progetti PNRR, hanno preso il via gli affidamenti, che saranno in gran parte gestiti tramite convenzioni e accordi quadro con centrali di acquisto nazionali e regionali, oltre al coinvolgimento della società in house IN.VA.

S.p.A. per la realizzazione del progetto.

Tutti i nuovi progetti legati al PNRR dovranno essere completati entro dicembre 2025.

Commenta il sindaco con competenza in Innovazione, Gianni Nuti: «Quello ottenuto dall’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza costituisce un finanziamento significativo, basilare per migliorare e potenziare il sistema digitale del Comune già forte dei fondi PNRR per sette progetti finalizzati alla digitalizzazione dei servizi. La cybersicurezza rappresenta una sfida sempre più stringente per le PA perché al giorno d’oggi nessuna realtà pubblica è immune da attacchi informatici, e quindi risulta fondamentale non solo implementare le misure di analisi e di acquisizione della consapevolezza dei rischi nelle procedure e nei sistemi, ma soprattutto la capacità di investire in nuove tecnologie e sistemi avanzati di tutela in chiave preventiva e di risposta ai possibili attacchi informatici».