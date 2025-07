La corsa parte dal cuore di Aosta, viabilità modificata per il trail “Les sentiers des Valdôtains”

Il 18 luglio Aosta si trasformerà in un’arena a cielo aperto per accogliere la partenza della competizione di trail running Les Sentiers des Valdôtains, inserita nel prestigioso circuito UTMB. Centinaia di atleti, provenienti da diverse nazioni, prenderanno il via dal cuore della città per affrontare una sfida lunga 120 chilometri, che attraverserà le vette più spettacolari della regione.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e il corretto svolgimento delle prime fasi della gara, il Comune ha emanato un’ordinanza che introduce significative modifiche temporanee alla circolazione, a partire dalla mattina di venerdì 18 luglio.

Dalle ore 8 alle 21 sarà in vigore il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli (compresi i mezzi del trasporto pubblico e quelli autorizzati alla Ztl), in piazza Chanoux e in viale Conseil des Commis, nel tratto tra piazza Chanoux e via Festaz. Le uniche eccezioni sono previste per i veicoli dell’organizzazione e per i mezzi di emergenza.

Le stesse restrizioni saranno applicate anche all’area di parcheggio di via Chabloz, sempre dalle 8 alle 21, con esclusione dei veicoli adibiti all’organizzazione della manifestazione.

A partire dalle 18.45 circa, e per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti, sarà inoltre disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale nelle seguenti vie interessate dal percorso: piazza Chanoux, via Porta Prætoria, via Sant’Anselmo, piazza Arco d’Augusto, corso Ivrea, piazza Vuillermin, via Ponte Romano, via Mont Gelé, rotatoria via Pasquettaz, via Scuola Militare Alpina e via dei Signori di Quart.

L’invito agli automobilisti è quello di pianificare per tempo gli spostamenti, evitare l’accesso al centro cittadino e seguire la segnaletica predisposta e le indicazioni del personale in servizio. L’amministrazione comunale confida nella collaborazione dei cittadini affinché la manifestazione si svolga nel rispetto della sicurezza e della grande partecipazione attesa.