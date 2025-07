Al Marché Vert Noël il riconoscimento “Excellent European Christmas Market” che premia i migliori mercatini d’europa

Con una comunicazione giunta dal Consiglio Direttivo, l’EECMA (European Excellent Christmas Market Association), la massima associazione europea che raggruppa gli organizzatori dei mercatini di Natale, ha comunicato all’Amministrazione comunale che il Marché Vert Noël si è aggiudicato il premio “Excellent European Christmas Market” 2025 unitamente ad altri 11 mercatini di tutta Europa.



“Una giuria internazionale – si legge nella comunicazione - ha valutato il mercatino di Aosta con grande attenzione, basandosi su criteri ampi e rigorosi, e ha assegnato all’unanimità al Marché Vert Noël di Aosta il riconoscimento come uno dei dodici mercatini di Natale d’eccellenza in Europa per quest’anno”.



Tra le motivazioni che hanno orientato la decisione della giuria figurano “l’elevata qualità, tradizione, ospitalità, sostenibilità e diversità culturale” del Marché Vert Noël, “testimonianza dell’impegno, della creatività e dell’atmosfera unica che esso offre ai visitatori, provenienti sia dall’Italia che dall’estero, generando un’esperienza indimenticabile nel periodo dell’Avvento”.

Per il 2025 con il Marché Vert Noël sono stati insigniti del riconoscimento alcuni dei mercatini di Natale maggiormente ricchi di storia, fascino e tradizione: Weihnachtsmarkt Ravennaschlucht (Gole di Ravenna, Germania); Dresdner Strietzelmarkt (Dresda, Germania); Weihnachtsmarkt schloss Merode (Langerwehe, Germania); Annaberger Weihnachtsmarkt (Annaberg-Buchholz, Germania); Weihnachtsmarkt Schloss Bückeburg (Bückeburg, Germania); Weihnachtsmarkt Soest (Soest, Germania); Weihnachtsmarkt Leipzig (Lipsia, Germania); Roncalli Historischer Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger Rathausmarkt.



(Amburgo, Germania); Marché de Noël de Metz (Metz, Francia); Colmar - Zauber der Weihnacht (Colmar, Francia) e Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz (Vienna, Austria).



L’EECMA è la più importante associazione a livello europeo di organizzatori di eventi, organizzazioni e fornitori di servizi nel segmento premium del settore dei mercatini di Natale con sedi a Berlino, Innsbruck e Montreux.



Il riconoscimento, a cui è associato il diritto di utilizzare il marchio di qualità “Excellent European Christmas Market”, che contraddistingue i mercatini di Natale premium, verrà consegnato ai rappresentanti dell’Ente il prossimo 12 agosto ad Aosta dalla dott.ssa Roberta Agosti dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell’associazione per l’Italia e alla guida del mercatino di Bolzano da oltre 30 anni.

«Per la nostra città – commenta l’assessora allo Sviluppo economico e alla Promozione turistica, Alina Sapinet – si tratta di un risultato straordinario perché il premio dell’EECMA è riservato alle eccellenze del settore a livello europeo, vedendo confrontarsi realtà con tradizioni addirittura secolari come nel caso del mercatino di Dresda, e riconosce lo sforzo compiuto dall’Amministrazione comunale e da tutti i partner con cui il riconoscimento va condiviso, in primis Regione Autonoma Valle d’Aosta e Chambre valdôtaine.

Peraltro la soddisfazione è accresciuta dalla circostanza che il premio viene assegnato senza alcun tipo di candidatura, ma attraverso visite non organizzate da parte dei giurati. La proposta del Marché Vert Noël in piazza Chanoux è quindi risultata particolarmente gradita e apprezzata non solo ai residenti e ai turisti, ma anche ai professionisti del settore, circostanza, quest’ultima, che ci deve spronare a fare ancora di più e meglio per la prossima edizione a cui stiamo già lavorando da tempo».