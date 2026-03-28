Aosta: il Comune si schiera con i giornalisti in sciopero: “Difendere l’informazione è difendere la democrazia”

Ci sono giorni in cui il silenzio vale più di mille parole. E non è un paradosso, ma una scelta precisa. Ieri è stato uno di quei giorni: Aostacronaca.it e Aostasports.it non sono stati aggiornati. Non per mancanza di notizie, tutt’altro. Ma per rispetto. Una decisione che nasce da un gesto di solidarietà concreta verso le giornaliste e i giornalisti italiani che hanno incrociato le braccia per rivendicare diritti, tutele e – cosa che troppo spesso si dimentica – dignità professionale.

Perché dietro ogni articolo, ogni titolo, ogni notizia pubblicata c’è un lavoro che non è solo passione, ma mestiere. E come ogni mestiere, merita riconoscimento, stabilità e condizioni adeguate.

Lo sciopero di oggi arriva dopo anni di contratto scaduto, in un contesto che è cambiato radicalmente: redazioni sempre più ridotte, carichi di lavoro crescenti, richieste continue di produrre contenuti su più piattaforme. Una trasformazione che ha reso il lavoro giornalistico più veloce, più esposto, ma anche più fragile.

E allora fermarsi diventa un atto politico, nel senso più alto del termine. Non pubblicare significa dire che l’informazione non è un flusso automatico, ma il risultato di un lavoro umano che ha bisogno di essere rispettato.

In questo contesto si inserisce anche la presa di posizione dell’Amministrazione comunale di Aosta. Il sindaco Raffaele Rocco e la vicesindaca con delega alla comunicazione Valeria Fadda hanno espresso vicinanza alla categoria, sottolineando come l’informazione rappresenti un presidio fondamentale di libertà e democrazia.

Un riconoscimento non banale, soprattutto in un momento in cui il rapporto tra politica e informazione è spesso attraversato da tensioni e diffidenze. E invece, proprio da qui arriva un messaggio chiaro: senza giornalismo non c’è trasparenza, e senza trasparenza la democrazia si indebolisce.

Le parole dell’amministrazione richiamano un principio semplice ma essenziale: il lavoro della stampa garantisce verifica dei fatti, accuratezza delle notizie e responsabilità nel racconto della realtà. Ma tutto questo non può esistere se chi lo svolge è costretto a operare in condizioni precarie o sotto pressione economica.

Ecco allora che il “non aggiornamento” di oggi non è un’assenza, ma una presenza diversa. È un modo per ricordare ai lettori che dietro ogni notizia c’è un sistema che deve funzionare, e che quando quel sistema si inceppa, è giusto fermarsi.

In un’epoca in cui l’informazione è continua, immediata, spesso data per scontata, questo stop ha anche un valore educativo. Invita a riflettere su cosa significa davvero informare, su quanto valga una notizia verificata, su quanto sia fragile – e quindi prezioso – il lavoro di chi la produce.

Domani le notizie torneranno. Ma oggi resta un messaggio chiaro: senza diritti, non c’è informazione libera. E senza informazione libera, a perdere siamo tutti.