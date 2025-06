Comitato olimpico e Comune insieme per il mondo dello sport

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 giugno, il Salone Ducale dell’Hôtel de Ville accoglierà un appuntamento particolarmente significativo per il mondo dello sport valdostano.

Ad Aosta giungerà, infatti, il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, per esprimere la vicinanza dell’autorità di governo dello sport italiano all’ente regionale e presenziare alla cerimonia della firma che verrà apposta dal presidente del Comitato regionale, Jean Dondeynaz, e dal sindaco di Aosta, Gianni Nuti, all’Accordo di collaborazione tra il Comune di Aosta e il CONI per la gestione del Palaindoor “Marco Acerbi” e del campo di atletica “Ettore Tesolin”.

La firma dell’accordo giunge in prossimità del termine dei lavori di adeguamento del Palaindoor “Acerbi” che, una volta completati gli ultimi adempimenti, restituiranno alla collettività l’impianto sportivo nella sua completezza, mentre sono in fase avanzata anche le lavorazioni per la nuova pista di atletica leggera del campo “Tesolin”. Entrambe gli interventi, essendo relativi a impianti di interesse sovra-comunale, sono stati co-finanziati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L’accordo Coni-Comune di Aosta fa seguito agli indirizzi approvati lo scorso anno dall’Amministrazione comunale quanto alla gestione del Palaindoor, e che si sono concretizzati, attraverso successive interlocuzioni, nella manifestazione di interesse espressa dal CONI a collaborare con il Comune, sottoscrivendo l’odierno accordo volto a gestire l’impianto nell'interesse della collettività e con il coinvolgimento delle associazioni sportive operanti sul

territorio, al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, motoria e ricreativa a tutti i livelli e nel perseguimento dei comuni fini istituzionali, facendo leva sul patrimonio di competenze e professionalità reciproche di entrambi gli enti.

Il documento (per i cui dettagli si rinvia alla bozza allegata) consentirà al Comune di conferire al CONI, per il tramite del Comitato regionale valdostano, l’incarico di svolgere una indagine conoscitiva al fine di individuare il gestore del Palaindoor e del campo di atletica per un biennio, eventualmente rinnovabile, al fine di permettere all’Amministrazione comunale di valutare l’andamento della gestione, anche sulla base dei piani tariffari che saranno stabiliti e in relazione, altresì, ai costi di gestione che dovrebbero diminuire stante l’esecuzione degli importanti interventi di efficientamento in atto.

Nel dettaglio gli obiettivi dell’Accordo di collaborazione sono:

consentire la continuità delle attività sportive nell’impianto sportivo;

conseguire una gestione unitaria della struttura, individuando un gestore unico che costituisca punto di riferimento, da un lato, dell’amministrazione concedente e, dall’altro, per le varie associazioni sportive utilizzatrici;

consentire all’amministrazione un efficace e costante monitoraggio delle attività, attraverso i rapporti con un unico soggetto aggregatore;

promuovere lo sport come occasione di aggregazione, inclusione sociale e prevenzione del disagio, dando un’immagine dello sport quale momento educativo, ludico, cooperativo e non solo agonistico;

sensibilizzare i bambini e i ragazzi sugli aspetti educativi e sociali dello sport quale importante fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell’individuo e di tutela della salute, ma anche guardare allo sport come espressione dei valori e principi di partecipazione, collaborazione, solidarietà, integrazione e lealtà;

organizzare e realizzare eventi sportivi pubblici e/o corsi sportivi rivolti ai cittadini e agli studenti delle scuole, con finalità di promozione dello sport e di aggregazione;

nel rispetto degli indirizzi dell’Amministrazione comunale, garantire una attenta e professionale gestione dell’impianto, nonché la corretta programmazione delle attività ivi espletate;

assicurare la custodia, pulizia, cura e manutenzione ordinaria dell’impianto e delle attrezzature sportive;

contenere il consumo energetico nell’utilizzo delle utenze;

applicazione di tariffe calmierate per permettere un più ampio accesso alla struttura, con particolare riguardo ai minori, agli utenti in condizioni di vulnerabilità economica o affetti da disabilità e agli anziani. ./.

In seguito all’individuazione del soggetto (o dei soggetti) gestore (gestori), i rapporti tra quest’ultimo, Comune di Aosta e CONI saranno regolati da un ulteriore accordo, già approvato dalla Giunta



«Questo accordo – commenta il presidente del Comitato regionale Valle d’Aosta del CONI, Jean Dondeynaz - rappresenta un passo fondamentale e strategico per lo sport e la comunità valdostana. La sua importanza va oltre l'ambito sportivo, infatti il Palaindoor si configura come un luogo cruciale per la promozione dell'attività fisica ma anche del benessere più in generale. L'obiettivo primario di questa intesa è individuare un gestore qualificato che sappia interpretare e attuare pienamente le linee guida e gli impegni che Comune di Aosta e CONI si sono prefissati. Vogliamo che il Palaindoor sia valorizzato al massimo, diventando uno spazio ancora più utilizzato e accessibile».

Dichiara l’assessora allo Sport, Alina Sapinet: «Siamo particolarmente soddisfatti dell’intesa raggiunta con il Comitato olimpico che, da un lato, mette la parola fine a una parentesi difficile per l’impiantistica sportiva del territorio coincisa, in parte, anche con il periodo pandemico, e, dall’altro, avvicina il momento della restituzione alla comunità valdostana, e alle migliaia di fruitori della struttura e appassionati di sport a tutti i livelli, di un impianto di prim’ordine e centrale per lo sviluppo dello sport in Valle d’Aosta cui, successivamente, si aggiungerà anche la nuova pista di atletica leggera, fiore all’occhiello per l’area sportiva cittadina. Per la concretizzazione di entrambi gli interventi di fondamentale importanza è stata la collaborazione dell’Amministrazione regionale, segnatamente degli Assessorati Opere pubbliche, Territorio e Ambiente e Turismo, Sport e Commercio che tengo particolarmente a ringraziare nelle persone dei due Assessori, Davide Sapinet e Giulio Grosjacques».