Approvata la programmazione degli eventi culturali di fine primavera/inizio estate

Con una deliberazione approvata oggi dalla Giunta il cartellone delle manifestazioni del Comune si arricchisce di 10 nuovi e significativi appuntamenti per quanto riguarda l’ambito della Cultura.

Obiettivo dell’Amministrazione è di promuovere nel periodo estivo lo sviluppo culturale, offrendo ai cittadini e alle cittadine, nonché ai turisti ospiti sul territorio comunale, iniziative eterogenee, anche a beneficio del sistema economico della città e dell’intera regione, capaci di celebrare e promuovere aspetti artistici, storici e sociali della nostra comunità.

Peraltro, i dieci eventi che compongono il bouquet approvato in data odierna costituiscono esclusivamente una tranche dell’offerta complessiva in ambito culturale, già declinata in massima parte nel contesto più ampio del programma di “Aostæ 2025” per il 2050° compleanno della città, che verrà integrata nelle prossime settimane con ulteriori iniziative culturali estive.

Tra le manifestazioni spiccano il 51° Raduno delle Bande musicali valdostane, finanziato con 40 mila euro, Animae – Festa della musica” (30 mila euro), la 30/a edizione di “Aosta Classica” (50 mila euro), il “Cactus International Children's and Youth Film Festival” (15 mila euro), il Festival “Città diffusa” (7.000 euro) e gli appuntamenti del Cinema drive in di “Aiace a macchia d’olio” (7.000 euro).

Gli altri eventi inseriti nel cartellone sono il “Concours Cerlogne” (3.800 euro), il Festival “Insoliti” (4.000 euro), la Master class di trombone “Aosta-Bones” (1.000 euro), il ventennale di “Accademia AMM Musica Moderna Aosta” (2.600 euro) ed “Eroi e tragedie: musica e Risorgimento italiano”, inserito nella Rassegna “Musica nel Gran Paradiso: Radici & Risonanze” (500 euro), per un totale di 161 mila euro.

«Crediamo che la proposta approvata oggi - commenta l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco - oltre ad accrescere quantitativamente e il cartellone complessivo delle manifestazioni promosse dall’Amministrazione con eventi interessanti e di qualità, contribuisca ad allargare la platea dei fruitori di tali eventi, con un ventaglio di iniziative adatte a tutti i pubblici, dai più giovani alle persone più mature, e che toccano le corde delle emozioni facendo leva su differenti forme di espressione culturale ed artistica quali cinema, teatro, musica e arti performative».