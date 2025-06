Aosta cura il suo volto: completata la manutenzione del parapetto in via Gran San Bernardo

C’è una bellezza discreta nei piccoli gesti di cura. E c’è una città che, giorno dopo giorno, lavora per rimettere insieme i suoi pezzi, consolidare la sicurezza e restituire dignità ai luoghi troppo spesso dati per scontati. È Aosta, che oggi può contare su un altro tassello del suo volto rinnovato: si è concluso l’intervento di manutenzione straordinaria del parapetto in Via Gran San Bernardo, nel tratto poco sopra l’ospedale Parini, zona di passaggio e di belvedere, frequentata tanto dagli automobilisti quanto dai pedoni.

Un lavoro puntuale e sicuro, affidato alla ditta Evançon S.r.l. di Challand-Saint-Victor per un importo di 120.655,89 euro oltre IVA, completato in anticipo rispetto alle tempistiche previste. Ma soprattutto, un intervento che parla valdostano fin dalla progettazione, curata con professionalità dal geometra Corrado Olivotto, dipendente comunale, in veste sia di progettista che di direttore lavori. Una scelta di efficienza interna che racconta una pubblica amministrazione attenta e competente.

«La città necessita di costanti interventi di manutenzione su diversi fronti: edifici, impianti, strade, ponti e manufatti» – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici (nella foto), sottolineando il valore strategico di questi interventi. «Questo lavoro sul parapetto non è solo un’opera tecnica: è parte di un percorso di attenzione e cura verso il nostro patrimonio pubblico. Un gesto concreto di responsabilità».

In tempi in cui si parla spesso solo delle grandi opere e dei progetti faraonici, è il lavoro quotidiano e meticoloso a restituire credibilità all’azione pubblica. Ogni ringhiera, ogni muro sistemato, ogni intervento di consolidamento racconta una storia diversa: quella di una città che non si arrende al degrado, che non lascia indietro nemmeno i dettagli.

In questa visione, il ruolo dell’assessorato ai Lavori pubblici è centrale: dare una nuova veste ad Aosta significa partire dalla manutenzione, dall’ascolto dei quartieri, dalla presenza nei cantieri. Non è solo una questione estetica, ma anche di sicurezza e di vivibilità, in un territorio collinare e fragile come quello del capoluogo.

E allora, anche un parapetto sistemato può diventare simbolo di una città che si prende cura di sé.

Un passo alla volta, un metro di parapetto alla volta, Aosta costruisce il suo futuro.