Aosta si prepara al Natale: Inaugurazione dello Chalet di Babbo Natale e Accensione dell'Albero a Dora

Dopo l'inaugurazione del Marché Vert Noël, l'accensione delle luminarie cittadine, il video mapping nella piazzetta della Porta Prætoria, l'albero parlante di piazza Arco d’Augusto, la stella cometa di piazza Giovanni XXIII e il "parco delle luci incantate" nei giardini “Lussu”, a cura di Chambre Valdôtaine e Finaosta Spa, domani, venerdì 6 dicembre, la città vivrà altri momenti speciali.

Alle ore 17:30 in piazza Arco d’Augusto si terrà l’inaugurazione dello chalet di Babbo Natale, realizzato da un artigiano locale e decorato dai bambini della Scuola primaria di Sant’Orso. Lo chalet offrirà ai più piccoli l’opportunità di incontrare Babbo Natale nelle giornate del 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23 e 24 dicembre 2024, dalle 16 alle 19. Inoltre, lo chalet ospiterà anche la Befana il 4, 5 e 6 gennaio 2025, sempre dalle 16 alle 19. Oltre all’apertura dello chalet, alle 17:30, in piazza Arco d’Augusto, inizieranno anche gli intrattenimenti musicali, organizzati in collaborazione con l’associazione degli albergatori Adava e Confcommercio della Valle d’Aosta. Per salutare l’inizio della stagione invernale 2024/25, la Banda di Courmayeur accompagnerà la fiaccolata di Maestri di Sci e Guide alpine fino in piazza Chanoux, inaugurando così anche le esibizioni dei complessi bandistici regionali, che proseguiranno con la Banda di Quart, la Banda di Nus, la Banda di Issime e la Banda di Fénis in vari giorni di dicembre e gennaio.

Un altro evento significativo si terrà sempre il 6 dicembre, alle ore 18, in piazza Battaglione Cervino, di fronte alla Scuola Primaria del quartiere Dora. In questa piazza, organizzata dall’Istituzione scolastica Saint-Roch, si terrà una piccola cerimonia per l’accensione dell’albero di Natale, a cura del Comune. La serata vedrà esibirsi il Coro Penne Nere, diretto da Fabrizio Engaz, insieme a circa 60 bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Is Saint-Roch. I piccoli protagonisti e il coro aostano offriranno un repertorio che spazia dai canti natalizi ai brani moderni. Il momento culminante della serata sarà l'accensione dell’albero, che simboleggerà l’inizio delle festività nel quartiere, accompagnato dalle "catenarie" di luci che decoreranno l'area verde della piazza.

Aosta, dunque, si fa bella con queste iniziative che coloreranno la città di luci, musica e allegria, creando un’atmosfera magica per grandi e piccini.