Aosta: “Aosta SiCura” un contributo per promuovere uno stile di vita sano

“Aosta SiCura” si è rivelato un progetto innovativo e complesso, che ha saputo coniugare la prevenzione con la sensibilizzazione, mostrando quanto sia possibile fare la differenza quando le istituzioni, le scuole e la comunità si uniscono per un obiettivo comune. Le parole della vicesindaca Borre lo riassumono al meglio: "Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti, sia in termini di sensibilizzazione che di prevenzione, e siamo fiduciosi che il lavoro svolto avrà un impatto duraturo".

Dopo dieci mesi di intensa attività sul territorio, si è chiuso il progetto “Aosta SiCura”, lanciato a novembre 2023 con l'obiettivo ambizioso di sensibilizzare i giovani sui rischi dell'uso di sostanze alteranti durante la guida. Finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto ha avuto un impatto significativo, puntando non solo a ridurre gli incidenti stradali legati all’abuso di alcol e droghe, ma anche a promuovere uno stile di vita più sicuro tra i giovani. La gestione è stata affidata al Corpo della Polizia Locale di Aosta, sotto la guida della project manager Raffaella Scalisi, già nota per la sua esperienza come direttrice del CSC Courmayeur.

“Aosta SiCura” si è sviluppato attraverso numerose iniziative che hanno spaziato dagli incontri di sensibilizzazione nelle scuole secondarie e nelle autoscuole, fino ai posti di controllo per la prevenzione della guida sotto l’effetto di sostanze. Particolarmente innovativa è stata la campagna di comunicazione “Fermati prima”, sviluppata in collaborazione con i giovani di "Exus". Tra affissioni, pagine pubblicitarie e una massiccia presenza sui canali digitali, la campagna ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico spesso difficile da coinvolgere come quello giovanile. Un momento di spicco si è avuto con l’evento a maggio presso il teatro della Cittadella dei Giovani, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Polizia Locale, dell’Ordine degli psicologi della Valle d’Aosta e la presenza del noto comico e youtuber Tommaso Cassissa, alias Tommycassi.

Le attività nelle scuole hanno rivestito un ruolo centrale nel progetto, con cinque giornate educative organizzate presso la Cittadella dei Giovani tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, coinvolgendo oltre 700 studenti. Questo dialogo diretto con i giovani è stato reso possibile grazie al Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità, coordinato dall’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Valle d’Aosta.

La vicesindaca Josette Borre (nella foto), con delega alla Polizia Locale, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come "il progetto ha avuto un merito principale, non scontato e per nulla banale, di aver saputo intercettare un target ‘difficile’ da approcciare quale quello giovanile, con iniziative capaci di suscitare interesse e favorire la riflessione”. Borre ha poi voluto ringraziare i numerosi attori che hanno contribuito al successo del progetto, dal Tavolo tecnico alla project manager Scalisi, passando per il team di Exus e il Corpo della Polizia Locale.

Tra gli investimenti effettuati grazie ai 340 mila euro di finanziamento, una parte significativa è stata destinata all'acquisto di attrezzature avanzate per la Polizia Locale, inclusi strumenti di ultima generazione e un furgone attrezzato come ufficio mobile, per un valore complessivo di 80 mila euro. La tecnologia ha avuto un ruolo chiave nel supportare le azioni di prevenzione, rendendo i controlli sul territorio più efficaci e capillari.