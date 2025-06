MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA 2025

Per consentire il sicuro e regolare svolgimento dello spettacolo “Animæ”, in programma

sabato 21 giugno in occasione della Festa della Musica 2025 all’interno del calendario di

appuntamenti di Aostæ 2025, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche

temporanee alla circolazione:

Dalle ore 8 del 19 alle ore 18 del 22 giugno:

 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza Ancien

Abattoir e nel piazzale adibito a parcheggio antistante alla scuola primaria Ponte di

Pietra.

Dalle ore 7 del 19 alle ore 6 del 23 giugno:

 divieto di transito per tutti i veicoli, compresi quelli in servizio di trasporto pubblico

urbano, in piazza Arco d’Augusto e via Garibaldi Nord, nel tratto compreso tra la

rotatoria via Garibaldi/via Torino e la rotatoria all’altezza del ponte Nuovo su torrente

Buthier, a eccezione dei veicoli titolari di permesso Ztl che potranno raggiungere il

varco di via Sant’Anselmo solo ed esclusivamente da via Garibaldi Sud proseguendo in

via Garibaldi Ztl;

 divieto di sosta con rimozione forzata in via Pasquettaz tra l’intersezione con via Mont

Vélan e Ponte di Pietra per istituire il doppio senso di marcia.

Nel caso in cui il ponte nuovo sul torrente Buthier, oggetto di lavori di manutenzione, non

fosse transitabile in entrambe le campate, verrà istituito il divieto di accesso in viale Chabod, a

eccezione dei residenti in via Rey, sulla corsia con senso di marcia Nord/Sud a partire dalla

rotatoria con strada della Consolata.