Deux ex æquo pour le Prix littéraire René Willien

Vendredi 22 mars, à 17 heures, dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional d’Aoste, le Président de la Région Renzo Testolin et les représentants du Centre culturel Willien, Roberto et Renato Willien, remettront les prix aux lauréats de la XXVIIIe édition du Prix littéraire René Willien. Conformément au règlement en vigueur, qui établit que le contenu des œuvres doit être représentatif de la réalité valdôtaine et qu’une partie du texte, au moins, doit être rédigée en français ou en francoprovençal, le jury a décidé d’attribuer les prix suivants :

Premier prix : ex æquo

Des idées sur l’identité valdôtaine. Connaître pour comprendre - Idee sull’identità valdostana. Conoscere per capire

Éditeur : Imprimerie Duc

Auteur : Joseph-Gabriel Rivolin <wbr></wbr>

Motivation : À partir des réflexions structurées de l’auteur, ce volume se propose comme une contribution nouvelle au débat sur l’un des thèmes majeurs qui animent depuis toujours la scène politique et culturelle valdôtaine.

Premier prix : ex æquo

Cent ans après

Mgr Joseph-Auguste Duc – Chan. François-Gabriel Frutaz

Éditeur : Tipografia Valdostana

Auteur : Académie Saint-Anselme d’Aoste <wbr></wbr>

Motivation : Le volume réunit les actes du colloque « Cent ans après Mgr Joseph-Auguste Duc - Chan. François-Gabriel Frutaz », consacré à deux des personnages les plus marquants de l’historiographie locale, qui a ouvert de nouvelles perspectives de lecture de la période entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

Troisième prix :

Manoscritti in notazione gregoriana di Saint-Maurice di Sarre - Manuscrits en notation grégorienne de Saint-Maurice de Sarre

(XVIe – XIXe siècle)

Éditeur : Tipografia ITLA

Auteur : Leo Sandro Di Tommaso

Motivation : Il s’agit d’un volume qui, dans le sillage de deux ouvrages analogues précédents, offre notamment aux experts de chant grégorien un examen détaillé d’un type de document autrefois diffusé dans les paroisses valdôtaines.

Mentions :

Alimentazione contadina in Valle d’Aosta - Alimentation paysanne en Vallée d’Aoste

Réalisé par l’Administration régionale dans le cadre du programme de coopération territoriale transnationale Alpin Space – Alpfoodway.

Éditeur : Le Château

Auteurs : Alexis Bétemps, Marilisa Letey, Joseph Péaquin, Thibault Nieudan, Fabienne

D’Oddoz

Motivation : L’ouvrage présente un travail considérable de recherche visant à conserver la mémoire d’un des aspects les plus importants de la culture populaire à l’aide d’une documentation photographique tout à fait remarquable.

Fiabe del Paradiso. Conte di Paradì

Éditeur : Testolin Editore

Auteurs : Enrica Guichardaz, Ruccio Malfa

Motivation : Il s’agit d’un recueil de contes pour les enfants entièrement traduits en francoprovençal, présentés à l’occasion d’un concours pour célébrer les cent ans du Parc National du Grand-Paradis. L’initiative se propose de sensibiliser les enfants aux thèmes de la nature et de leur faire découvrir le dialecte traditionnel de leur communauté.



Cette année encore, le Prix Willien a été inscrit au programme des Journées de la francophonie en hommage à un segment de la littérature de notre région qui exprime une touche de culture valdôtaine et trouve ses racines dans la langue française et francoprovençale – déclare le Président de la Région Renzo Testolin. La littérature est un outil incroyable pour préserver l’âme et l’identité d’une communauté : c’est aussi pour cette raison que le Prix Willien tient pour nous un rôle et une importance particulière, un témoignage de notre spécificité régionale et élément précieux de notre culture.