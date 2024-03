Aosta: Il Comune implementa una politica sui social media per migliorare comunicazione con i Cittadini

Social Media Policy rappresenta un documento fondamentale che dettaglia le finalità perseguite dall'Amministrazione sui social network, il tipo di contenuti che vengono pubblicati, le regole di comportamento per gli utenti e i contatti dell'Ente, come ad esempio indirizzi e-mail, numeri di telefono o indirizzi fisici.

Da diversi anni, il Comune di Aosta ha adottato una strategia coerente con quanto previsto dalla normativa vigente, come la Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, le "Linee Guida per i siti web della PA" e il "Vademecum Pubblica Amministrazione e Social Media". Questa strategia ha portato all'attivazione di nuovi canali di comunicazione istituzionale, basati sulle dinamiche relazionali e partecipative proprie del Web 2.0, attraverso la creazione di profili pubblici sui principali social media come Facebook, Twitter, YouTube, ecc. L'obiettivo è migliorare la visibilità dell'Ente, favorire l'interazione con i cittadini e aumentare la trasparenza dell'attività amministrativa.

Dalla fine di agosto dell'anno scorso, al fine di potenziare ulteriormente l'attività comunicativa, è stato attivato il servizio di gestione dei profili social dell'Ente, individuando un Social Media Manager specializzato, con esperienza e competenze adeguate, incaricato di sviluppare i contenuti sui social media in collaborazione con l'Amministrazione e l'Ufficio Stampa comunale, oltre a gestire operativamente profili, pagine e account ufficiali.

Tra le attività previste dal servizio di gestione dei profili social c'era la predisposizione di una Social Media Policy, finalizzata a chiarire le regole di comportamento per gli utenti negli spazi aperti sui siti di social networking del Comune e presidiati dall'Ente. Con la deliberazione approvata dall'Esecutivo, la Social Media Policy viene ufficialmente riconosciuta all'interno del sistema dei canali social dell'Ente: un passo fondamentale per promuovere un confronto corretto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, arricchendo il panorama delle attività informative destinate alla cittadinanza e favorendo una maggiore conoscenza dei processi, delle politiche e delle iniziative del Comune di Aosta.