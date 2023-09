Dallo sconquasso della Lega riansce il Rassemblement valdôtain

Nel flido quadro politico della Valle d'Aosta, si sta assistendo a un significativo rafforzamento delle forze autonomiste con la creazione del nuovo gruppo politico denominato Rassemblement valdôtain, un'iniziativa che sta gettando luce sullo strappo che si sta verificando all'interno della Lega.

Questo strappo è destinato a far crescere le fila del Rassemblement valdôtain, includendo anche una figura importante come Diego Lucianaz, un consigliere originariamente della Lega ma ora impegnato a sostenere questa nuova formazione.A guidare con fermezza il Rassemblement valdôtain ci sono Stefano Aggravi, ex assessore alle Finanze, nel ruolo di capogruppo, affiancato da Dennis Brunod come vicecapogruppo, insieme a Dino Planaz e proprio Diego Lucianaz.

Il nuovo gruppo politico nasce con l'obiettivo di portare avanti una chiara agenda politica volta a riunire i valdostani che condividono i valori dell'Autonomia speciale, del federalismo, della tutela dell'identità e delle tradizioni della Valle d'Aosta, della difesa delle libertà individuali e dei principi conservatori della nostra società.Il 'rinascimento' del Rassemblement valdôtain richiama alla mente una storia che risale agli anni '60 e '70, quando questo movimento autonomista si era già affermato nella regione. È stato creato inizialmente nel 1963 come Rassemblement indépendant valdôtain, un'emanazione dell'area conservatrice dell'Union valdôtaine, durante le elezioni regionali.

Nel corso degli anni, ha ottenuto importanti risultati, guadagnando seggi nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta e una significativa percentuale di voti. Nel 1976, il Rassemblement valdôtain si è unito all'Uv e all'Union valdôtaine progressiste nella riunificazione autonomista sotto il simbolo del Leone rampante. Questo processo ha segnato un capitolo importante nella storia politica della Valle d'Aosta.

Ora, nel 2023, il Rassemblement valdôtain sta rinascendo come un gruppo consiliare, scindendosi dalla Lega e portando con sé una nuova prospettiva per il panorama politico della regione. Stefano Aggravi, una figura con una lunga storia di impegno politico e un passato nell'Union valdôtaine, è al timone di questa nuova avventura. La sua esperienza e il suo ruolo come "animateur principal" della Jeunesse valdôtaine possono avere un impatto significativo sulla crescita e il successo del Rassemblement valdôtain.

In un momento in cui si sta lavorando a una possibile riunificazione tra gli autonomisti, il rinascimento del Rassemblement valdôtain rappresenta un importante sviluppo politico da tenere d'occhio, poiché potrebbe avere un impatto rilevante sul futuro della Valle d'Aosta e sulle dinamiche politiche regionali.

LA NUOVA COMPOSZIONE DEL CONSIGLIO VALLE

Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie

CHATRIAN ALBERT Capogruppo

JORDAN CORRADO Vicecapogruppo

BERTSCHY LUIGI GIOVANNI

CAVERI LUCIANO EMILIO

Federalisti Progressisti - Partito Democratico

CRETIER PAOLO Capogruppo

PADOVANI ANDREA Vicecapogruppo

BERTIN ALBERTO

GUICHARDAZ JEAN-PIERRE

MALACRINÒ ANTONINO

Forza Italia

MARQUIS PIERLUIGI Capogruppo

BACCEGA MAURO Vicecapogruppo

Gruppo Misto RESTANO CLAUDIO Capogruppo

Lega Vallée d'Aoste

MANFRIN ANDREA FABRIZIO Capogruppo

DISTORT LUCA

FOUDRAZ RAFFAELLA

GANIS CHRISTIAN

LAVY ERIK

PERRON SIMONE

SAMMARITANI PAOLO

Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia

ROLLANDIN AUGUSTO Capogruppo

CARREL MARCO Vicecapogruppo

Progetto Civico Progressista

GUICHARDAZ ERIKA Capogruppo

MINELLI CHIARA Vicecapogruppo

Rassemblement Valdôtain

AGGRAVI STEFANO Capogruppo

BRUNOD DENNIS Vicecapogruppo

LUCIANAZ DIEGO

PLANAZ DINO

Stella Alpina

MARZI CARLO Capogruppo

Union Valdôtaine

MARGUERETTAZ AURELIO Capogruppo

ROSAIRE ROBERTO Vicecapogruppo

BARMASSE ROBERTO

ALESSANDRO GROSJACQUES GIULIO

LAVEVAZ ERIK

SAPINET DAVIDE

TESTOLIN RENZO