Confronto pubblico sulle proposte di riforma della legge elettorale regionale

La legge che disciplina le modalità di elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta è fondamentale per la buona convivenza democratica e per permettere un buon funzionamento della principale istituzione di autogoverno della Valle d' Aosta.

La legge, su cui la Regione autonoma ha competenza esclusiva, deve garantire partecipazione democratica, rappresentatività politica e di genere e favorire la stabilità politica e amministrativa.

La legge attualmente in vigore è inadeguata, come riconosciuto da tutti, per questo occorre senza indugio arrivare ad una nuova e migliore normativa.

Quali sono le proposte di Rete Civica e del Partito Democratico? Quali i punti di convergenza e di divergenza? Come si prospetta il percorso per arrivare alla riforma che tutti dicono di voler fare?

GIOVEDI' 15 GIUGNO 2023 ORE 20,45

SALONE DELLA BCC

VIA GARIBALDI AOSTA

INTERVERRANO FULVIO CENTOZ E LUCA TONINO del PD e FABIO PROTASONI E ELIO RICCARAND DI RETE CIVICA

CONDUTTORE ENRICO MARTINET, redattore de “La Stampa”

A tutti i partecipanti verrà fornito un dossier informativo con copia di tutte le Proposte di legge finora depositate.