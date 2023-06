Aosta: La Giunta Nuti si confronta con i cittadinai sul Piano mobilità

Una città più a misura di pedone e ciclista, con nuove aree di sosta per le auto fuori città e un potenziamento del trasporto pubblico. Sono le principali linee guida del Piano urbano della mobilità sostenibile, che la giunta comunale di Aosta ha adottato ieri. Prima dell'approvazione definitiva, è prevista la pubblicazione del Piano per le osservazioni degli interessati per un periodo di 30 giorni: il Comune vuole confrontarsi con i cittadini.

Oltre al Piano della mobilità sostenibile, sono stati adottati anche quattro piani attuativi: sono il Piano del trasporto pubblico urbano, il Piano urbano della sosta, il Piano della logistica sostenibile, il "Biciplan" o Piano della mobilità ciclistica.

Dopo il periodo di pubblicazione, il piano arriverà in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Per questo, la giunta ha dato mandato agli uffici di proseguire nel completamento delle attività per l'approvazione definitiva.