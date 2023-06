ValledAostaHeritage, il nuovo sito web del patrimonio culturale di proprietà regionale

L’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che martedì 6 giugno 2023, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo Regionale ad Aosta, è stato presentato il nuovo sito web dedicato ai castelli, siti archeologici e musei di proprietà regionale: www.valledaostaheritage.com

Questo portale, realizzato dalla Struttura patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali, concepito e sviluppato in aderenza alle più attuali tendenze della comunicazione culturale online dalla ditta Nethics di Susa, presenta contenuti nuovi e aggiornati declinati in tre lingue, predisposti direttamente dai tecnici della Soprintendenza corredati da fotografie e video appositamente realizzati e opportunamente declinati per la visione su tutti i dispositivi.

La necessità di comunicare il patrimonio culturale, emersa con forza durante le chiusure dovute alla crisi pandemica che ha reso sempre più indispensabile l’esigenza di diffondere contenuti culturali online, ha portato all’ideazione di un sito che fosse un effettivo ed efficace strumento di comunicazione e di visibilità espressamente dedicato ai beni culturali di proprietà regionale, in grado di raggiungere un ampio pubblico in maniera allargata e capillare.

A valle di un’indagine su scala nazionale relativa alla comunicazione culturale, si è constatata la mancanza di un canale dove poter dare giusta e adeguata visibilità all’intero patrimonio culturale e alle diverse attività e iniziative a esso collegate.

L’intenzione è stata quella di implementare i contenuti e potenziare l’immagine del sistema culturale regionale in reciproca sinergia con il sito istituzionale regionale e con il portale turistico.

Il nuovo sito, infatti, integra e approfondisce le informazioni sui castelli, siti archeologici e musei con l’obiettivo di creare tra queste pagine internet un collegamento continuo e intuitivo che ne rafforzi la visibilità. Il nuovo portale consentirà, quindi, di rispondere meglio tanto alle esigenze di ricerca degli specialisti, quanto alle curiosità del grande pubblico grazie a contenuti rinnovati e arricchiti, corredati da immagini e video di impatto emotivo, scritti con un linguaggio agile e scorrevole, comunque sempre rispettoso degli aspetti scientifici.

Grazie a questo nuovo portale e agli omonimi canali social collegati, una pagina Facebook e un profilo Instagram, verrà data maggiore visibilità ad alcuni siti culturali regionali di primaria importanza quali, ad esempio, l’Area megalitica e il MAR-Museo Archeologico Regionale, ancora privi di un’opportuna visibilità digitale che consenta di raggiungerli velocemente e in maniera soddisfacente, così come la maggior parte dei castelli abitualmente aperti.

Il patrimonio culturale è protagonista di questo progetto sin dal nome stesso del sito: heritage, una parola internazionale, valida sia in lingua francese che inglese, indiscutibilmente collegata al patrimonio culturale, ormai diventata di utilizzo comune.

Il logo derivato rappresenta, inoltre, la sintesi della grafica del sistema culturale regionale dove la grande C di cultura include, nella trama, la H di heritage miscelando i tanti colori che singolarmente connotano i siti culturali di un sistema unico e allo stesso tempo molteplice, dall’identità ampia, trasversale e diversificata.

Valledaostaheritage.com è un sito facile e piacevole da navigare, ricco di informazioni, approfondimenti e curiosità, in molte parti interattivo grazie al coinvolgimento ludico che porta il visitatore a “giocare con i colori” del sistema culturale regionale attraverso i quali potrà scoprire le “montagne di cultura” della Valle d’Aosta.