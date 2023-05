AL VIA GLI INTERVENTI PER LA NUOVA VIABILITÀ NELLA ZTL DI VIA GARIBALDI/PIAZZA ARCO D’AUGUSTO

Prende corpo la pedonalizzazione dell'area Arco d'Augusto. Da mercoledì inziano i lavori per la rimozione delle barriere e dei new jersey a chiusura del vecchio ponte sul Buthier da piazza Arco d’Augusto verso corso Ivrea (e viceversa), del posizionamento della segnaletica verticale e della tracciatura di quella orizzontale nell’area interessata dalla ZTL.

La nuova ZTL di “fascia rossa” - rientrante nel più ampio progetto per giungere progressivamente alla completa pedonalizzazione di piazza Arco d’Augusto - insiste nell’area della piazza che va dal tratto Nord di via Garibaldi compreso tra l’intersezione a rotatoria con via Torino fino all’intersezione con piazza Arco di Augusto, e da qui fino all’intersezione con via Ancien Abattoir.

Per informare automobilisti, autotrasportatori e tutti i conducenti dei veicoli privati (il trasporto pubblico locale continuerà a transitare nella nuova ZTL) si terranno dei presidi da parte delle pattuglie della Polizia Locale.

Nei primi giorni i nuovi varchi saranno presidiati dalla Polizia Locale che potrà fornire informazioni sulla nuova viabilità. Allo stesso modo, tutti coloro che hanno titolo a ottenere le autorizzazioni ZTL previste dalle vigenti “Norme di gestione delle ZTL e delle aree pedonali” avranno 60 giorni di tempo per richiedere i relativi permessi.

Nella giornata di mercoledì è prevista anche la riapertura (provvisoria) del vecchio ponte sul Buthier, con la sistemazione viabilistica garantita anche attraverso le due nuove rotatorie di via Monte Emilius.

A tale proposito, i nuovi flussi di traffico nell’area di via Monte Emilius, piazza Arco d’Augusto, via Garibaldi e zone limitrofe sono disciplinati da un’ordinanza, la n. 230/2023, che ha istituito le seguenti modifiche alla circolazione stradale:

divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, a eccezione di quelli autorizzati, nella nuova ZTL che va dal tratto Nord di via Garibaldi e sul lato meridionale della piazza Arco d’Augusto fino all’intersezione con via Ancien Abattoir;

una corsia di accesso al parcheggio di piazza Ancien Abattoir per i veicoli provenienti da viale Chabod, con l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in uscita dalla nuova ZTL di cui al precedente punto;

una corsia di uscita parcheggio di piazza Ancien Abattoir con l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in uscita dalla nuova ZTL e con il successivo obbligo di dare la precedenza con arresto all’incrocio (“STOP”) ai veicoli provenienti da viale Chabod;

obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita dal parcheggio di piazza Ancien Abattoir;

riapertura al transito, con una corsia per ogni senso di marcia, del “vecchio” ponte sul Buthier, con la realizzazione di un attraversamento pedonale a metà del ponte medesimo;

obbligo di dare la precedenza con arresto all’incrocio (“STOP”) per i veicoli provenienti da via Pasquettaz con senso di marcia Nord-Sud che raggiungono l'intersezione col vecchio ponte e contestuale obbligo di svolta a destra;

intersezione a rotatoria tra corso Ivrea e via Monte Emilius, con una bretella esterna, tangente alla rotatoria medesima, percorribile dai veicoli provenienti dal vecchio ponte con direzione Nord-Sud;

obbligo di dare la precedenza con arresto all’incrocio (“STOP”) per i veicoli percorrenti la bretella di cui al punto precedente;

cinque stalli a sosta libera riservati alle autovetture sul lato Est della bretella di cui al punto precedente;

intersezione a rotatoria tra le vie Monte Emilius, Caduti del lavoro, Valli Valdostane e Clavalité;

limite massimo di velocita di 30 km/h nel tratto di viale Chabod a Sud del “nuovo” ponte sul Buthier, sul “vecchio” ponte e lungo via Monte Emilius;

nuova area di parcheggio a sosta libera nel piazzale interno di via Valli Valdostane con 30 stalli riservati alle autovetture, cinque stalli riservati ai motoveicoli e uno stallo riservato ai veicoli al servizio di utenti con limitate capacità motorie provvisti dell’apposito contrassegno;

obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita dal parcheggio di cui al punto precedente.