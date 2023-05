GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata l’applicazione del regolamento UE sull’attestazione di rischio trascurabile, limitatamente ad alcuni elementi, per la valutazione circa l’immissione sul mercato del legno e prodotti da esso derivati e le relative indicazioni per gli operatori forestali.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli studenti delle scuole primarie e secondarie, compresi gli studenti dei percorsi IeFP (Istruzione e formazione professionale) per l’anno scolastico 2022/2023.

È stato approvato il videocontest denominato “Ciak4young”, rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni, per la realizzazione di video cortometraggi che riguardano, a scelta dei giovani partecipanti, o la sostenibilità ambientale e climatica o i pensieri per la pace e contro i conflitti o le aspirazioni/emozioni personali.

È stato concesso un contributo alla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale per l’attuazione dei progetti speciali per l’anno 2023, “Cluster Sfom summer camp” (vacanza-studio in programma dal 29 agosto al 3 settembre a Gressoney-St-Jean), “Cambio musica 2023” e “La musica dentro”.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della SR. N. 28 in località Gran Comba nel Comune di Valpelline. L’ammontare complessivo della spesa è di 755 mila e 908 euro, derivante dai fondi messi a disposizione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sono stati nominati i componenti del collegio consultivo tecnico per i lavori relativi al completamento del terminal passeggeri dell’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe.

Sono state approvate le modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 nei Comuni di Valtournenche, Valgrisenche, Saint-Christophe e Quart.

È stato concesso un contributo, per il 2023, alla Fondazione Saussurea – Onlus di Courmayeur a sostegno delle attività per la gestione del giardino botanico alpino Saussurea.

È stata approvata la bozza di convenzione, per il triennio 2023/2025, tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Office régional du tourisme per la promozione e la vendita dei biglietti di ingresso al Museo regionale di scienze naturali “Efisio Noussan” presso il Castello di Saint-Pierre.

È stato, inoltre, approvato l’affidamento alla Società Servizi Valle d’Aosta del sevizio di supporto operativo per la vigilanza, la custodia e la biglietteria presso la sede espositiva del Museo per il periodo dal 1° giugno al 31 settembre 2023.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la partecipazione della Regione in collaborazione con il Comitato regionale Coni, il Comune di Aosta e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, all’organizzazione della Giornata nazionale dello sport, programmata per domenica 4 giugno 2023.

È stata approvata la strategia regionale di sviluppo del Fascicolo sanitario elettronico-FSE. Con tale indirizzo si intende inquadrare in modo efficace e strutturato un percorso di trasformazione digitale e fruibilità dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso una progettazione e progressiva realizzazione dell’ecosistema digitale regionale.

La Giunta regionale ha preso in esame la deliberazione relativa all’approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza 2023-2025. Tale atto, che sarà sottoposto al parere del Consiglio permanente degli enti locali, rappresenta uno strumento fondamentale per governare il sistema dei servizi per la non autosufficienza, ottimizzando le varie fonti di finanziamento e garantendo l’erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) sul territorio regionale.

È stato approvato il Piano di formazione continua per il triennio 2023/2025 per gli operatori e il personale che opera nell’ambito dei servizi sociali e socio-assistenziali, per una spesa complessiva pari ad euro 322.733,60.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e la Finaosta S.p.A. per l’attuazione degli interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata, nei settori dell’industria e dell’artigianato. Tale atto favorisce lo sviluppo della nuova imprenditorialità, attraverso la concessione di contributi per la nascita di nuove imprese sul territorio valdostano.

È stato rinnovato l’accordo quadro con la Fondazione Piemonte Innova, quale gestore del polo di innovazione ICT della Regione Piemonte, finalizzato alla collaborazione nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. L’Accordo rientra tra gli obiettivi strategici regionali della Strategia di specializzazione intelligente della Valle d’Aosta nel periodo 2021-2027.

È stata approvata la realizzazione della Mostra dedicata all’artigiano Giorgio Cornaz, in programma da giugno a settembre 2023 nelle sale espositive della Collegiata di Sant’Orso di Aosta.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la pubblicizzazione dell’immagine turistico-sportiva della Valle d’Aosta mediante la sponsorizzazione, per la stagione agonistica estiva 2023, di atleti valdostani praticanti le discipline sportive estive. In particolare gli atleti sono: Henri Aymonod e Xavier Chevrier per la corsa in montagna e i trail e Gaia Tormena per la mountain bike.