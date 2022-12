Audizione del CRE per riforma legge elettorale

L'obiettivo è una riforma del sistema elettorale regionale. Esigenza che è avvertita da tutti per superare l'attuale grave instabiliotà politica, però tutto è fermo da anni per le divisioni e l' incertezza sul come cambiare la normativa. In particolare ci sono fra le forze politiche ed in Consiglio regionale idee diverse sul tema della elezione diretta del Presidente e della maggioranza che poi è il sistema attualmente vigente in tutte le Regioni italiane.

E' bene quindi sentire la popolazione su questo nodo fondamentrale e per questo è utile un referendum consultivo che permetta a tutti di capire qual è l'orientamento della popolazione. Sula base del voto poi il Consiglio regionale potrà legiferare.

La delegazione del Cre, composta da Gabriella Poliani, Elio Riccarand, Alberto Zucchi, Orlando Navarra e Piero Lucat, ha evidenziato che la richiesta di referendum è pienamente legittima come accertato dalla Segreteria della Presidenza del Consigliio ed il Consiglio ha ora il compito di deliberare senza ulteriori ritardi.

Il Presidente del Consiglio ha il dovere di portare in Consiglio la deliberazione con un quesito che sia concordato con i promotori dell'iniziativa. Per questo il Cre ha chiesto formalmente al Presidente del Consiglio di convocare nei prossini giorni i delegati del Cre per discutere nel dettaglio la formulazione del della deliberazione sul referendum e del relativo quesito che dovrà essere discussa nel Consiglio regionale dell 11 e 12 gennaio 2023.

Comitato per la riforma elettorale