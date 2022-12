Marzi ‘Da segretario a vice segretario per fedeltà a Stella Alpina'

Non so se chiamarla segretario o vice segretario mi permetto dunque di chiamarla assessore. Una sintesi di questi sette anni alla guida della Stella Alpina?

“Innanzitutto è bello fare il punto ora che il Congresso c’è già stato ed è stato un bellissimo momento di politica che ha visto nella nomina di Ronny Borbey e Luisa Trione che rappresentano la sintesi perfetta. Se permette mi piace ricordare che nella prima riunione il Coordinamento Regionale nel votare la Segreteria Politica Regionale mi è stato affidato il ruolo di vice Segretario regionale, ruolo che condivido con il caro amico Andrea Celesia; incarico che mi onora anche perché mi consente di continuare a lavaorare per il consolidamento del partito".

E allora continuiamo con le mozione degli affetti

“Bene; il primo pensiero va a Maurizio Martin col quale ho condiviso questi ultimi 9 anni, i primi due da Vice Segretario e gli altri da Segretario. Saluto e ringrazio tutti gli amici di questi anni perigliosi, partendo da Sergio Vitali e Luciana Pellissier”.

Veniamo alla politica valdostana e quella di Stella Alpina dove è successo di tutto?

“Certo e penso che essere riusciti a tenere la barra dritta e lo sguardo rivolto sempre a casa nostra, nonostante le mille peripezie, è stato difficile ma ci siamo riusciti e il risultato si è reso evidente col Congresso, nonostante venissimo dati per moribondi, abbiamo tutti assieme organizzato un momento congressuale in un momento di assoluta difficoltà per la Politica in genere”.

Vuole dire che in piena continuità lascia a Trione e Borbey un movimento vivo e con voglia di fare al quale loro due danno lustro e sicurezza?

“Mi permetta ancora di dire che la Stella Alpina è casa mia, l'ho votata da sempre, solo per lei mi sono candidato e a lei, insieme a tante amiche e a tanti amici, ho dedicato neuroni ed energia”.

E allora che cos’è oggi Stella Alpina?

“Stella è un Movimento autonomista valdostano di Centro. In tal senso è per noi naturale confrontarci con gli altri movimenti autonomisti valdostani a partire, per storia, dall'Union Valdotaine e in tal senso riteniamo sia un fattore politico fondamentale e di assoluto rilievo il processo di "re-unification" sul quale i movimenti di radice unionista si stanno confrontando”.

Esistete da circa 21 anni e ora scoprite il centro; ma cos’è il centro?

“Crediamo che il centro non sia solo un'area politica che è tornata di moda. Il Centro è espressione diretta delle radici cristiane, popolari e liberali della nostra civiltà occidentale e vede dei confini naturali al proprio agire politico individuati nel relativismo etico e nel populismo di destra e sinistra”.

Vale a dire?

“Vale a dire che puntiamo al buon senso e alla mediazione rifuggendo dai radical chic e dai populisti di destra e sinistra che fanno dell'uso della rabbia il proprio cavallo di battaglia”.

Centro, centrodestra, autonomisti quali rapporti?

“Penso che avere rapporti politici con movimenti nazionali della nostra stessa area arricchisca noi e il campo autonomista valdostano di cui facciamo parte”.

Grazie