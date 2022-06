Pollein: Consiglio approva riqualificazione municipio e investe nella sicurezza

Mercoledì 22 giugno si è riunito il Consiglio comunale di Pollein. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, l’Assemblea ha esaminato e approvato la terza variazione al bilancio pluriennale 2022/24 applicando la quota dell’avanzo vincolato per 10.131,14 euro e la quota di avanzo disponibile per 108.000,00 euro.

Come illustrato dall’assessore al bilancio, finanze, tributi e patrimonio Jean-Pierre Celesia, la somma dell’avanzo vincolato, derivante dal trasferimento statale 2021, verrà utilizzata per le spese di progettazione per la riqualificazione del Municipio, mentre i restanti 108.000 euro verranno così utilizzati: 3.000 euro per l’acquisto di un defibrillatore da posizionare all’Area verde di Grand Place, 30.000 euro per la creazione di una palestra presso l’Area verde di Grand Place, 7.000 euro per la manutenzione straordinaria di giardini ed aree verdi, 5.000 euro per la manutenzione straordinaria degli automezzi comunali, 5.000 euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto di videosorveglianza, 30.000 euro per la manutenzione straordinaria di strade e segnaletica, 4.000 euro per la manutenzione straordinaria dei sentieri, 4.000 euro per la manutenzione straordinaria di immobili, inclusi impianti fotovoltaico ed elettrico, 20.000 euro per lavori di vulnerabilità presso la sede dei Vigili del fuoco volontari.

“30.000 euro per la manutenzione delle strade e della segnaletica è una somma importante per far fronte con maggiore tranquillità alle esigenze che potranno capitare nell’arco di questo semestre – ha illustrato il Sindaco Angelo Filippini (nella foto). La palestra alla Grand-Place è stata oggetto di contributo Gal: con questa variazione l’importo è stato implementato per dare copertura totale alla sua realizzazione”.

Si è poi passati ad approvare l’assestamento generale del bilancio pluriennale 2022/24, dopo il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in merito alla relazione tecnica relativa agli equilibri di bilancio 2022/2024 redatta in data 13 giugno 2022 dal Responsabile dell’Ufficio associato finanziario e contabile.

Anche il Comune di Pollein, come tutti i Comuni dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius, ha modificato il regolamento per l’applicazione del tributo comunale TARI. Le nuove tariffe avranno decorso dal 1° gennaio 2022.

Il Sindaco ha infine comunicato che in data 16 maggio è stata ufficializzata la cessione dell’1% delle quote della società Autoporto s.p.a. a Finaosta, per un totale di 380.000 euro. Tale somma – già incassata – è destinata ai lavori di ristrutturazione e musealizzazione della latteria sociale di Chenière, già inseriti nella precedente variazione di bilancio.