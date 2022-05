Rimessa a nuovo facciata delle Poste centrali di Aosta

L'edificio delle Poste centrali in via René Ribitel, ad Aosta, faceva vedere tutti i segni del tempo. Polvere, incrostazioni, residui organici si vedevano a occhio nudo. Nella parte bassa, era iniziato un distacco delle lastre in travertino che ne ricoprono la facciata, a causa del gelo e del disgelo.

Gli interventi del passato avevano rovinato l'architettura originaria, in stile razionalista. Per questo, le Poste italiane hanno inserito la sede di via Ribitel nel progetto "Cento facciate" e, dopo un cantiere iniziato a novembre, oggi hanno presentato il risultato del restauro. Aosta è la seconda sede in Italia ad aver concluso l'intervento, dopo Torino. Toccherà poi ad Alessandria e Cuneo in Piemonte, Genova e La Spezia in Liguria, Brescia e Varese in Lombardia.

"Nella relazione al progetto degli Anni 30, l'edificio è definito come 'esempio di semplice calma e monumentalità - ha ricordato Barbara Usai, architetta e referente immobiliare per la macro area nord ovest delle Poste italiane. Nicola Raimondi, direttore dei lavori, ha ricordato che l'edificio - ha forme semplici, basate sul quadrato, il rettangolo. In questo caso è un semicerchio". Ha raccontato il lungo cammino verso l'intervento, partito da un rilievo laserscanner dell'intero edificio, un rilievo termografico, un sopralluogo con la sovrintendenza ai Beni e alle Attività culturali della Regione.

Per il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, "è motivo di orgoglio per la città vedere recuperato un monumento come questo, che pativa il segno di un tempo". Nuti ha sottolineato come "l'inaugurazione sia avvenuta durante una normale giornata di rapporto con l'utenza, in un angolino per autocelebrarsi, garantendo il servizio agli utenti".

Fabio Bajonaz, da pochi mesi direttore della filiale di Aosta delle Poste, ha sottolineato come "la nostra azienda abbia continuato il servizio anche durante l'emergenza: i nostri portalettere oltre a lettere e cartoline portavano il pane alle famiglie che ne avevano bisogno".

Nell'occasione dell'inaugurazione è stato apposto un annullo filatelico speciale su una cartolina con la riproduzione fotografica dell'immobile