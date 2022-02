Caro bolletta allarma forze politiche

Area Democratica Gauche Autonomiste, di fronte all'aumento del costo dell'energia e del gas, in una condizione di perdurante crisi economica legata alla pandemia, ritiene che la Regione Autonoma debba intervenire con misure urgenti per far fronte a questa emergenza, cui dovranno seguire ulteriori interventi più strutturali nei prossimi mesi. Per dare risposta efficace e immediata sia alle famiglie sia alle imprese in difficoltà occorre varare con urgentemente due misure: 1. Estendere la platea del bonus energia, come sostegno economico per le spese di energia e riscaldamento, non solo alle famiglie più povere ma alle tante famiglie in difficoltà, concordando con le parti sociali l'ISEE per accedervi; 2. rinvio o rinegoziazione delle rate del mutuo per famiglie ed imprese che hanno bisogno di più tempo per ricostruire la liquidità necessaria (non basta qualche turista invernale a tenere in piedi un’economia ferma o a passo lento da oltre un anno).

Caro bollette: la Lega da sempre attenta alle esigenze dei cittadini

Già nel mese di dicembre, durante la discussione delle Leggi di Bilancio, la Lega Vallée d’Aoste aveva proposto, con un ordine del giorno, la reintroduzione del Bon de Chauffage, per aiutare le famiglie a sostenere le spese per il riscaldamento domestico. Ordine del giorno che, una maggioranza litigiosa e poco attenta alle esigenze dei propri cittadini, ha bocciato.

Nell’ultima seduta del Consiglio regionale la Lega, insieme ad altri gruppi di opposizione, ha proposto con una risoluzione l’impegno, da parte del Governo regionale, a definire una misura specifica emergenziale di sostegno economico per contrastare il caro bollette destinata ai singoli e alle famiglie valdostane in difficoltà per il concorso alle spese di energia e riscaldamento domestico. La risoluzione non è stata ammessa alla discussione in Aula e, per tale motivo, è stata riproposta per la seduta del Consiglio regionale di mercoledì 24 febbraio sotto forma di mozione.