Voti anche a Joseph Perrin per elezione presidente Repubblica

Tra i votati al quinto scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica, compare anche il nome Joseph Cesar Perrin, noto storico e politico valdostano, classe 1937. A votarlo sono stati il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz e il senatore valdostano Albert Lanièce: "Non crediamo che l'astensione sia una possibilità, nel momento in cui si è chiamati a votare il presidente della Repubblica- affermano, nel motivare il loro voto- abbiamo quindi indicato un nome importantissimo per le autonomie regionali, ma il nostro auspicio è che i partiti nazionali possano al più presto trovare un incontro su un nome capace di essere garante di terzietà e profonda conoscenza delle istituzioni". Ideologo dell'Union Valdôtaine, Perrin è autore di numerosi volumi ed è stato consigliere regionale dal 1983 al 1998, ricoprendo anche il ruolo di assessore all'agricoltura.

"Confusione nei grandi partiti, proposte non condivise e troppo di parte; con il presidente Erik Lavevaz abbiamo votato Joseph César Perrin, storico esponente unionista, come segnale di ritorno agli ideali e alla ricerca del bene comune". Così il senatore valdostano Albert Lanièce, in un tweet.