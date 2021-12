parere favorevole all'atto di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

La seconda Commissione "Affari generali", riunita oggi lunedì 6 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie, sulla proposta di atto amministrativo per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate (ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016).

Illustrato dall'Assessore alle società partecipate, Luciano Caveri, il testo, che sarà iscritto all'ordine del giorno suppletivo del Consiglio convocato dal 13 al 16 dicembre, prende atto che sono in fase di conclusione la cessione delle partecipazioni nelle società IPLA Spa, Air Vallée Spa, Banca di Credito Cooperativo Valdostana Sc, Alpifidi sc (ex Valfidi sc), nonché il processo di fusione della società Servizi Previdenziali Valle d’Aosta Spa in seno alla società INVA Spa.

La deliberazione individua un’unica nuova azione di razionalizzazione nei confronti della società Reveal La Thuile Scrl, con l'incarico a Finaosta Spa di verificare (di concerto con l’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, la propria società controllata Funivie Piccole San Bernardo Spa e gli altri soci) modalità diverse di sostegno all’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi gestiti dalla società, valutando al contempo l'eventuale dismissione della partecipazione stessa.

Sono invece 35 le partecipazioni che saranno mantenute senza interventi di razionalizzazione.