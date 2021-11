Luca Tonino Candidato unico segretario Pd VdA

Luca Tonino, esponente di lunga data del Partito democratico della Valle d'Aosta e attuale presidente del Consiglio comunale di Aosta, sarà l'unico candidato in corsa alle elezioni del nuovo segretario regionale del Pd valdostano, in vista del congresso del prossimo 7 dicembre. Alle 12 di oggi scadevano i termini per la presentazione delle candidature e Tonino è stato l'unico a farsi avanti. "La mia storia è sempre stata tra le fila del Pd- afferma alla 'Dire' il neo candidato, che in passato ha già ricoperto dei ruoli all'interno della segreteria del partito-. Credo che siano maturati i tempi per ridare al Pd un ruolo centrale e una strutturazione forte affinché possa tornare a rappresentare una parte importante della comunità valdostana".



I dem valdostani torneranno al voto dopo più di quattro mesi di commissariamento, scattato nel luglio scorso a seguito delle dimissioni dell'ex segretaria regionale Sara Timpano. La Valle d'Aosta sarà anche la prima regione italiana a votare senza le primarie: le elezioni del nuovo segretario regionale saranno aperte ai soli iscritti al partito. Si voterà nei territori, durante sei incontri con i diversi circoli dem, il primo in programma il prossimo 24 novembre in bassa Valle.