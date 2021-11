Mauro Baccega ha lasciato Pour l'Autonomie, 'Movimento stantìo e senza identità'

"Ho avuto modo più volte di sostenere nei mesi scorsi ai colleghi che, il Movimento Pour l'Autonomie-PlA di cui facevo parte, che tutt'altro che Movimento si può chiamare in quanto è stantio e collocato in un angolo, ha bisogno di un cambio di impostazione". Così il consigliere regionale Mauro Baccega ha annunciato nel pomeriggio di oggi di aver abbandonato Pour l'Autonomie, Movimento regionalista fondato insieme ad Augusto Rollandin e con cui, insieme a Marco Carrel, è stato eletto in Consiglio Valle.

"Circa quattro settimane or sono - afferma Baccega - in una riunione organizzata dal Capogruppo, alla presenza della Segretaria politica e del presidente del Movimento, ho sottolineato che si era in grandi difficoltà di identità e politica. Spesso siamo a rimorchio della Lega decisamente più propositiva".

Nella giornata del 25 ottobre "sono stato convocato con un sms 'ci vediamo ai gruppi per organizzare i lavori' e mi trovo in una riunione dove tutto era già deciso".

Per Baccega "da Forza Italia alle forze Socialdemocratiche l'area è vasta e si può pensare ad una federazione di centro che coinvolga anche i movimenti autonomisti come Stella Alpina ed altri. Non si può più prescindere dal confronto e dalla collaborazione con i Partiti Nazionali, l'era del post Covid dovrà andare in quella direzione secondo me"-

Le frizioni con PlA, sostiene il consigliere regionale, "sono nate nel lontano settembre 2020, in piena campagna elettorale, quando mi fu detto, sei fuori, solo perché avevo comunicato che gli amici Epav avevano deciso di sostenere la candidatura di Gianni Nuti a Sindaco di Aosta, non avendo come Pour l'Autonomie una sua lista.