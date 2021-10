Regione avvia seminari pubblici e formativi su prevenzione da infiltrazioni mafiose

"Vogliamo diffondere maggior consapevolezza delle dinamiche di infiltrazione e radicamento mafioso oltre che rafforzare il ruolo e le possibilità della Regione di porsi come argine ai fenomeni corruttivi e alle infiltrazioni mafiose". Così il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, spiega lo scopo del ciclo di seminari formativi pubblici dal titolo 'La prevenzione dalle infiltrazioni mafiose', iniziativa organizzata dal Consiglio Valle, dalla Presidenza della Giunta e da Avviso Pubblico (di cui Bertin è socio e rappresentante della Regione), che prenderà il via venerdì 8 ottobre.

Il percorso, rivolto ad amministratori, cittadini e portatori di interesse del territorio, si propone di approfondire i temi delle mafie al nord, del riciclaggio e dell'usura, delle ecomafie, e si articolerà in tre eventi in presenza che si terranno ad Aosta nella Sala 'Maria Ida Viglino' di Palazzo regionale. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 8 ottobre alle ore 17,30: a trattare la tematica delle mafie al nord e dei rischi per l'economia e il tessuto sociale saranno Roberto Tartaglia, magistrato, Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, e Enzo Ciconte, docente di "Storia delle mafie italiane" al Collegio di merito Santa Caterina dell'Università di Pavia e Consulente presso la Commissione parlamentare antimafia dal 1997 al 2010. Oltre a Bertin porteranno i saluti istituzionali i presidenti della Giunta, Erik Lavevaz, e di Avviso Pubblico, Roberto Montà. Per partecipare ai seminari in presenza è obbligatorio prenotarsi, inviando una mail a attivitaculturali@consiglio.vda.it , ed essere muniti di green pass.

L'evento potrà essere seguito online sul sito del Consiglio Valle (www.consiglio.vda.it) oppure sul digitale terrestre, al canale 15 TV Vallée, con possibilità, durante la diretta, di inviare domande sui temi trattati all'indirizzo mail avvisopubblico@consiglio.vda.it Altri due seminari sono in programma venerdì 22 ottobre (ore 17,30) sul fenomeno del riciclaggio e dell'usura e venerdì 19 novembre (ore 18) sulle ecomafie e i reati ambientali.

"Questo percorso formativo e informativo - specifica il Presidente del Consiglio Valle- rappresenta la prima concretizzazione dell'adesione della Regione alla rete di enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie, avvenuta ad aprile scorso".