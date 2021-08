Etétrad 2021: il festival delle musiche tradizionali del mondo in Valle d'Aosta

Sono tredici gli eventi che punteggiano il calendario, con concerti pomeridiani (alle ore 16) in montagna, a Saint-Nicolas, e spettacoli serali (alle ore 21) in città, ad Aosta, spaziando tra storia, natura e cultura.

Le migliori proposte di ricerca etnomusicologica tra Valle d'Aosta e Piemonte si esprimeranno con i gruppi Banda Solìa guidati dal ricercatore Rinaldo Doro (che apriranno il festival il 19 agosto nella Chiesa di Saint-Nicolas), Tre Martelli (la più longeva folk band italiana che si esibirà il 20 agosto al Teatro romano), le formazioni in “duo” di Stefano Valla e Daniele Scurati (maestri indiscussi del repertorio per piffero in programma al Teatro romano il 19 agosto) oltre a Silvio Peron e Gabriele Ferrero (veri e propri “guru” della musica occitana che saranno a Saint-Nicolas il 21 agosto).

La musica del Mediterraneo e del Sud Italia sarà protagonista anch’essa di un grande ritorno, quello di Riccardo Tesi e del suo nuovo progetto A Sud di Bella Ciao (nella foto in basso), accanto ad alcune celebri star del folk italiano come Lucilla Galeazzi, Elena Ledda e Nando Cittarella, che saliranno sul palco del Teatro romano il 19 agosto. Si canterà anche di Mediterraneo il 21 agosto con ARTatSEA, il progetto artistico nato dall’incontro tra Alberto Visconti e CoroMoro che presenteranno il brano “Welcome Refugees”, che anticiperà la chiusura del festival affidata ai padroni di casa L’Orage, arrivati al quinto album Medioevo Digitale con il loro raffinato connubio tra world music e canzone d’autore folk-pop-rock.

La musica del mondo sarà anche celebrata con l’ecclettica Orchestra Terra Madre (in apertura di serata del 21 agosto al Teatro romano) in cui confluiscono musicisti provenienti dai quattro angoli della terra, con la direzione artistica di Simone Campa.

La regina di questa 23a edizione sarà la galiziana Susana Seivane, artista di fama mondiale che porterà sul palco del Teatro romano, il 20 agosto, il suo ultimo lavoro discografico e la sua dirompente “Gaita” in chiave pop-rock. Non poteva mancare all’appello l’omaggio a Jean-Marc Jacquier, il più grande ricercatore di musica popolare alpina e leader del gruppo La Kinkerne recentemente scomparso: i Trouveur Valdotèn lo vogliono ricordare assieme a tutti gli amici che lo hanno conosciuto attraverso un momento di musica e di convivialità, che si terrà a partire dalle ore 11 del 21 agosto a Saint-Nicolas.

I pomeriggi di Etétrad condurranno gli spettatori in montagna, a Saint-Nicolas dove potranno visitare la mostra “La Corda Froutéye” incentrata sugli strumenti popolari della famiglia delle corde sfregate, progettata dai Trouveur Valdotèn, ideatori della manifestazione, in sinergia con il Centre d’études francoprovençales René Willien, situata all’interno del Musée Cerlogne accanto alla Chiesa, che il 20 agosto ospiterà il concerto dei Frères de Sac 4tet: oltre alle corde sfregate della Nickelharpa, strumento magico proveniente dalla Scandinavia, si assisterà a una delle più affascinanti proposte di sperimentazione contemporanea innestata nella millenaria tradizione delle musiche folk europee.

Nel segno della continuità sarà proposto anche quest'anno uno stage di violino popolare a cura di Gabriele Ferrero, nell’antica Maison de Sandre a Saint-Nicolas.

L’accesso ai concerti sarà consentito previa presentazione del Green Pass e l’acquisto del biglietto di ingresso per i concerti serali al Teatro Romano di Aosta è disponibile on-line al sito www.etetrad.org, dove è pubblicato il calendario degli eventi.