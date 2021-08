Domenica 19 e lunedì 20 settembre 2021 elezioni comunali ad Ayas

Qualora nel primo turno di votazione si verifichi il caso previsto dall’articolo 53, comma 4, della legge regionale 4/1995, ovvero in caso di parità di voti tra i candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti, il turno del ballottaggio avrà luogo nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

In vista dell’appuntamento elettorale, la Presidenza della Regione informa inoltre che, da giovedì 5 agosto 2021, data di convocazione dei comizi elettorali, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto all’amministrazione comunale interessata dalla consultazione elettorale di svolgere attività di comunicazione politica ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Il divieto di comunicazione politica per le pubbliche amministrazioni è disciplinato dall’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

La Presidenza della Regione ricorda inoltre che, a norma dell’art. 9 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (5 agosto 2021), il Comune di Ayas è tenuto a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni.

Da martedì 17 agosto a giovedì 19 agosto 2021, la Giunta comunale deve stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della legge 25 aprile 1975, n. 130.

A partire da venerdì 20 agosto 2021, la propaganda elettorale può essere effettuata solo negli appositi spazi messi a disposizione dal comune. Sono vietati il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti e la propaganda luminosa mobile. Possono invece tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Da venerdì 20 agosto 2021, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

A partire da sabato 4 settembre 2021, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito dell’elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Infine, da sabato 18 settembre 2021 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, lunedì 20 settembre 2021, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

É consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito regionale al seguente link:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/elezioni/<wbr></wbr>Consultazioni_elettorali/<wbr></wbr>Elezioni_comunali/Archivio/<wbr></wbr>Ayas_19_20_settembre_2021/<wbr></wbr>default_i.aspx