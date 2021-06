Il senatore Lanièce nominato dalla Regione in Commissione paritetica

C'è condivisione e dovrebbe esserci un'ampia maggioranza sui tre nomi di nomina regionale della Commissione paritetica Stato-Regione Valle d'Aosta. La maggioranza ha individuato il giurista Giovanni Maria Flick, ex ministro della Giustizia e già presidente della Corte costituzionale, insignito dell'onorificenza regionale di Amis de la Vallée d'Aoste perché assiduo frequentatore di Courmayeur; il senatore Albert Lanièce, vicepresidente del gruppo per le Autonomie di Palazzo Madama; la professoressa Barbara Randazzo, docente di Diritto costituzionale all'Università di Milano, componente uscente della Paritetica.

Tra gli uscenti, il professor Roberto Louvin, docente di Diritto pubblico comparato all'Università di Trieste ed ex presidente della Regione, aveva comunicato il venire meno della sua disponibilità.



I tre componenti governativi della Paritetica, nominati dalla ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, sono il professor Massimo Occhiena, l'avvocato Mauro Silvestri, ed Emily Rini, ex presidente del Consiglio regionale e coordinatrice regionale di Forza Italia.