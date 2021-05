Cordoglio dell'Assemblea del Cpel per la morte di Camillo Boson, ex Sindaco di Valgrisenche

L'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali esprime il più profondo cordoglio per la morte di Camillo Boson, ex sindaco di Valgrisenche.

“Fare amministrazione in un piccolo Comune significa mettersi al servizio di tutti i propri concittadini. Con un esempio attivo e costante, Camillo Boson ha portato avanti pienamente questi valori di impegno e lavoro a favore della comunità. A nome di tutti i Sindaci valdostani, voglio porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti i valgriseins”, dice Franco Manes, presidente del Cpel.