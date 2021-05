Aosta: Fino a lunedì ancora disagi alla circolazione in via Monte Pasubio

Proseguono i lavori in via Monte Pasubio ad Aosta per consentire il completamento della dismissione di una cabina elettrica da parte dell’impresa incaricata dalla società Deval.

Per questo motivo sono state prorogate sino a lunedì 10 maggio compreso le modifiche temporanee alla circolazione istituite in via Monte Pasubio dal civico n.18 al civico n.30, originariamente in vigore dalle ore 8 alle ore 17,30 del periodo compreso tra il 22 aprile e il 6 maggio.

In particolare, saranno ancora in vigore fino a quella data:

- La chiusura al traffico veicolare e ai mezzi di soccorso, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della stradaaesclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

- Il restringimento della sede stradale con corsie asimmetriche e limite massimodi velocità a 20 Km/h.