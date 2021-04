Excellent de Place Deffeyes 2020-2021: All’esame dei lettori i Consiglieri del gruppo Lega VdA

Chi è tra i 35 inquilini di Piazza Deffeyes l’eccellenza della politica legislativa?

La risposta, cari lettori di Aostacronaca.it, spetta a voi votando i 35 suddivisi per gruppo politico. Il più votato accederà alla finale.

Ogni settimana proponiamo di votare i consiglieri di ogni singolo gruppo sulla base dell’impegno, della capacità propositiva e operativa, coerenza progettualità e di tutte le caratteristiche che dovrebbe avere chi ci governa.

Per i gruppi composti da più forze accederà alla finale il più votato di ogni singola componete del gruppo stesso.

Analoga cosa verrà fatta per i gruppi al cui interno vi sono uomini e donne. Il più votato, indipendentemente dal genere, del proprio gruppo accederà alla finale.

Concluse le eliminatore dei gruppi l’ultimo sondaggio della durata di 15 giorni riguarderà solo i qualificati di ogni gruppo.

Al termine del sondaggio il consigliere e la consigliera che riceveranno il maggior numero di consensi riceverà la statuetta 'Excellent de Place Deffeyes 2020-2021’

Per votare, lo si può fare una volta sola con il medesimo computer, andare sulla colonna di destra e scendere fino a che si trova il sondaggio con i nomi dei consiglieri del gruppo Lega VdA elencati in ordine alfabetico salvo il capogruppo ed il vice capogruppo che figurano ai primi due posti. Accederà alla finale il più votato. C’è tempo per votare fino a sabato 24 alle ore 12. La prossima eliminatoria che inizierà il 26 aprile se la giocheranno i consiglieri di Pour L’Autonomie. Si qualificherà il primo e la prima classificato.

Buon voto!