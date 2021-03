Gignod: Per far cassa la Giunta svuota le saccocce dei Dzegnolens

“Un gesto che ci lascia sbigottiti e increduli che non fa che confermare l’inadeguatezza politico amministrativa di chi tassa i propri cittadini in un momento così difficile per mantenere in piedi le finanze del Comune dopo averle affossate”. Il Gruppo di minoranza in consiglio comunale, Gignod per tutti, commenta la decisoione della maggioranza di introdurre l’addizionale Irpef.

La Giunta di Gabriella Farcoz (nella foto), motiva la decisione con la “garantire il rispetto del vincolo di equilibrio di parte corrente del bilancio”, ovvero fare stare in piedi il Comune. Incalza la minoranza: “Bisogna avere una certa fantasia, per non dire altro, per istituire una nuova tassa nel secondo anno di questa pandemia che purtroppo ha toccato pesantemente l’economia delle nostre piccole realtà”.

Insomma i Dzegnolens si trovano la sorpresa di Pasqua visto che “non è stato scritto sul programma elettorale della possibile istituzione”, ma la minoranza annuncia battaglia in Conaiglio. “Se ci saranno i voti in Consiglio – spiegano i consiglieri di minoranza - chiediamo con che coraggio verrà accolta la proposta della Giunta comunale di Gignod: ISTITUIRE UNA NUOVA TASSA PER L’ANNO 2021, quando nella quasi totalità dei Comuni in questo periodo si cerca di aiutare i cittadini togliendo le tasse e diminuendo il costo dei servizi, in sintesi citando Draghi “i soldi in questo momento non si chiedono, si danno”.

L’opposizione ricorda che a fine novembre scorso la Giunta ha risposto che le finanze del Comune godevano di ottima salute, “affermazione che è stata ribadita in un’intervista rilasciata su un settimanale locale all’inizio di gennaio 2021”.

(Nella foto Joel Fracoz, capogruppo minoranza)

La sindaca disse: “Gignod si conferma un comune sano e attivo dal punto di vista finanziario”. In tutta la Valle d’Aosta ci sono solo cinque (su 74) Comuni che, nel passato, hanno applicato l’addizionale IRPEF “e crediamo che nessun amministratore con un minimo di coscienza e rispetto per la propria popolazione pensi di istituire proprio in pieno covid una nuova tassa, peraltro con delle aliquote vergognosamente ben superiori”.

La deliberazione della Giunta comunale in cui si definiscono le tariffe è la DG n 14 del 10 marzo 2021, prevede:

- per un nucleo familiare in cui vi siano un reddito annuo Irpef di 22.000 euro lordi e uno di 25.000 euro lordi, addizionale irpef circa 280/anno

- per un nucleo familiare in cui vi siano un reddito annuo irpef di 30.000 euro lordi e uno di 35.000 euro lordi, addizionale Irpef circa 520/anno.