Election Day 2025, Valle d’Aosta al voto per Regione e 65 Comuni

Domenica 28 settembre 2025 la Valle d’Aosta torna alle urne per un appuntamento cruciale: l’Election Day che unirà in un’unica giornata il rinnovo del Consiglio regionale e di 65 Consigli comunali. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23.

Gli aventi diritto al voto per le elezioni regionali sono 103.223 cittadini, mentre per le comunali sono 97.402. Solo nel capoluogo, Aosta, saranno 28.590 gli elettori chiamati a scegliere la nuova amministrazione comunale.

Secondo la normativa regionale, possono votare per il rinnovo del Consiglio della Valle i residenti da almeno un anno continuativo, che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno del voto. Per i Comuni, oltre ai cittadini italiani, hanno diritto di voto anche i residenti di uno Stato membro dell’Unione europea iscritti nelle liste aggiunte.

Il sistema di voto prevede la possibilità di esprimere fino a tre preferenze, esclusivamente all’interno della lista prescelta. In caso di tre nomi indicati, almeno uno deve essere di genere diverso rispetto agli altri due, pena l’annullamento della terza preferenza. Resta invece valido il voto di lista anche se l’elettore scrive solo i nomi dei candidati.

Particolare attenzione è rivolta al voto nel Comune di Aosta, dove, con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, per essere eletti al primo turno sindaco e vicesindaco dovranno ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso contrario si procederà al ballottaggio domenica 12 ottobre tra i due candidati più votati.

Nei Comuni più piccoli, fino a 15 mila abitanti e con una sola lista in corsa, l’elezione sarà valida soltanto se la lista raggiungerà almeno il 50% dei voti validi e il 40% di affluenza. In caso contrario, il voto sarà nullo.

Lo scrutinio delle schede seguirà un ordine preciso: lunedì 29 settembre si inizierà con le regionali, dalle ore 8, nelle otto sedi di Polo individuate. Martedì 30 settembre, sempre dalle 8, scatterà lo spoglio delle comunali nei rispettivi Municipi.

Una due giorni che si preannuncia decisiva non solo per la composizione del nuovo Consiglio regionale, ma anche per il futuro politico e amministrativo di gran parte dei Comuni valdostani.