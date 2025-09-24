Uv chiude la campagna a La Pépinière: politica senza palco con la città al centro

Si è chiusa ieri sera, martedì 23 settembre, alla Pépinière d’entreprises di Aosta, la campagna elettorale della coalizione guidata dall’Union Valdôtaine a sostegno di Raffaele Rocco e Valeria Fadda. La scelta del luogo non è stata casuale: la Pépinière è un laboratorio di idee, innovazione e reti, simbolo del dialogo e della costruzione condivisa, esattamente lo spirito con cui l’UV ha condotto la propria campagna.

A sottolineare questo approccio, la coalizione ha evitato il tradizionale palco: nessuna distanza tra politica e cittadini, nessun uomo solo al centro della scena. Tutti sullo stesso livello, fianco a fianco, come in una squadra. Un messaggio chiaro: la politica che l’Union Valdôtaine vuole costruire si fonda su orizzontalità, corresponsabilità e rispetto reciproco.

Durante la serata, il tradizionale comizio si è trasformato in un momento di confronto reale, restituendo alla politica la funzione di strumento collettivo capace di far incontrare istituzioni e territorio, idee e bisogni concreti. Non una chiusura retorica, ma un invito all’apertura, alla partecipazione e alla responsabilità comune.

La Pépinière oggi è fucina di imprese e innovazione; la coalizione UV immagina che domani possa diventare anche una fucina civica, con tavoli permanenti di ascolto e confronto per guidare il cambiamento con metodo, coerenza e partecipazione.

Il messaggio finale è chiaro: il cambiamento non si costruisce con un uomo solo al comando, ma con una squadra coesa che cammina insieme. Domenica 28 settembre, il voto sarà l’occasione per trasformare queste parole in impegno concreto.