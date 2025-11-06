Le nuove Commissioni del Consiglio regionale

Il presidente Aggravi (con la cravatta rossa) ed i presidenti di commissione; da sn: Corrado Jordan, Josette Borre, Marco Viérin, Luisa Trione e Marco Sorbara

Dopo la lunga adunanza del 5 e 6 novembre, il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha ufficialmente costituito le cinque Commissioni consiliari permanenti e la Commissione per il Regolamento, completando così uno dei passaggi fondamentali di avvio della nuova legislatura.

La I Commissione “Istituzioni e Autonomia” sarà guidata da Marco Viérin (Presidente), con Loredana Petey come Vicepresidente e Corrado Jordan come Segretario. Tra i componenti figurano anche Laurent Viérin, Aurelio Marguerettaz, Cristina Machet, Pierluigi Marquis, Corrado Bellora, Alberto Zucchi, Fulvio Centoz, Chiara Minelli, Marco Carrel ed Eleonora Baccini.

La II Commissione “Affari generali” avrà come Presidente Marco Sorbara, affiancato da Josette Borre (Vicepresidente) e Loredana Petey (Segretario). Ne fanno parte Aurelio Marguerettaz, Eleonora Baccini, Massimo Lattanzi ed Eugenio Torrione.

Alla guida della III Commissione “Assetto del territorio” è stato nominato Corrado Jordan (Presidente), con Cristina Machet (Vicepresidente) e Luisa Trione (Segretario). Completano la composizione Michel Martinet, Chiara Minelli, Marco Carrel e Aldo Domanico.

La IV Commissione “Sviluppo economico” sarà presieduta da Josette Borre, con Michel Martinet (Vicepresidente) e Laurent Viérin (Segretario). A farne parte anche Marco Viérin, Simone Perron, Massimiliano Tuccari e Jean-Pierre Guichardaz.

Infine, la V Commissione “Servizi sociali” sarà coordinata da Luisa Trione (Presidente), affiancata da Cristina Machet (Vicepresidente) e Marco Sorbara (Segretario). Completano la Commissione Pierluigi Marquis, Andrea Manfrin, Aldo Domanico e Clotilde Forcellati.

Accanto alle permanenti, è stata inoltre formata la Commissione per il Regolamento, presieduta da Stefano Aggravi (Presidente del Consiglio), con la partecipazione di Eleonora Baccini (La Renaissance), Marco Carrel (AdC), Fulvio Centoz (PD - Federalisti Progressisti Valle d'Aosta), Aldo Domanico (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Andrea Manfrin (Lega Vallée d'Aoste), Pierluigi Marquis (Forza Italia), Eugenio Torrione (Alleanza Verdi e Sinistra), Luisa Trione (AdC-RV-SA) e Laurent Viérin (Union Valdôtaine).

Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 2025, per proseguire con i lavori della nuova legislatura e l’avvio effettivo dell’attività delle Commissioni.