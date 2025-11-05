Eletto l'Ufficio di Presidenza: Loredana Petey e Massimo Lattanzi i Vicepresidenti, Laurent Viérin e Corrado Bellora i Segretari

L’Assemblea regionale, nella seduta del novembre 2025, ha eletto i componenti dell’Ufficio di Presidenza, l’organo che affianca il Presidente del Consiglio nell’esercizio dell’autonomia funzionale e contabile dell'Assemblea regionale.

Sono risultati eletti Vicepresidenti i Consiglieri Loredana Petey (Union Valdôtaine) a nome della maggioranza con 21 voti, e Massimo Lattanzi (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni) a nome dell'opposizione con 8 voti; 5 le schede bianche e 1 voto è andato al Consigliere Marco Carrel.

Come Consiglieri Segretari sono stati eletti Laurent Viérin (UV) a nome della maggioranza con 21 voti, e Corrado Bellora (Lega Vallée d'Aoste) a nome della minoranza con 8 voti; 6 le schede bianche.

I lavori sono ora sospesi per una Conferenza dei Capigruppo.