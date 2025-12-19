Le Conseiller Marco Viérin élu Président de la section valdôtaine de l'Apf

Sur proposition du Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi, le Conseiller Marco Viérin a été élu à l’unanimité Président de la section.

Le Conseiller Michel Martinet a été délégué à la Commission des affaires parlementaires, le Conseiller Pierluigi Marquis à la Commission des affaires économiques, sociales et environnementales, le Conseiller Aurelio Marguerettaz à la Commission politique, les Conseillers Jean-Pierre Guichardaz et Eugenio Torrione à la Commission de l’éducation, de la culture et de la communication ainsi qu’à la Sous-commission "Réseau parlementaire de lutte contre les pandémies". La Conseillère Clotilde Forcellati a été désignée au Réseau des femmes parlementaires.

«Je suis très honoré de représenter le Conseil de la Vallée au sein de l’Apf - déclare Marco Viérin -. Par ces nominations, la section valdôtaine lance officiellement ses activités pour la législature en cours, réaffirmant son rôle actif au sein de la Francophonie parlementaire multilatérale et son engagement en faveur de la coopération internationale et du dialogue institutionnel. L’échange d’expériences avec les autres Parlements francophones est très précieux pour notre activité de Conseillers.»

Et pendant que l’on discute de tarifs, de données et de stratégies urbaines, une autre agevolazione semble introuvable : l’usage réel du français. À Aoste, on l’entend parfois au bar, beaucoup moins souvent au micro du Conseil. Et dire que, sur le papier, la moitié des élus devrait au moins savoir s’en servir.