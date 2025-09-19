L’Union ritrova il pubblico a Saint-Martin-de-Corléans

La sala della biblioteca Bruno Salvadori di Saint-Martin-de-Corléans, giovedì 17 settembre alle 18.30, era gremita di militanti, simpatizzanti e curiosi. L’Union Valdôtaine ha scelto un quartiere simbolico della città per ribadire la propria identità e presentare i tratti del programma in vista delle regionali del 28 settembre.

A fare da anfitrione, Davide Follien, presidente della sezione locale, che con tono pacato ma fermo ha introdotto i relatori uno dopo l’altro. Sul palco si sono alternati Loris Salice, Roberto Rosaire, Raffaella Roveyaz, Roberto Barmasse, Antonella Marcoz, Davide Sapinet e Aurelio Marguerettaz, in una carrellata che ha toccato i temi caldi: sanità, trasporti, sviluppo economico, agricoltura, scuola e autonomia speciale.

Il comizio ha avuto il merito di mostrare compattezza in una fase politica segnata da tensioni e da una campagna elettorale sempre più competitiva. La presenza in sala di numerosi candidati unionisti ha reso evidente la volontà del Mouvement di farsi vedere come squadra, non solo come somma di individualità.

Tra i passaggi più significativi, il richiamo a Saint-Martin-de-Corléans come luogo-simbolo della francophonie valdôtaine. È stato sottolineato infatti che nella chiesa del quartiere, durante l’inverno, viene celebrata l’unica messa in lingua francese per l’intera comunità valdostana.

«La langue française n’est pas seulement un héritage, mais une responsabilité quotidienne», ha osservato un relatore, ricordando che la francophonie «ne peut pas rester enfermée dans les institutions, elle doit vivre dans les quartiers, dans les familles, dans la vie de tous les jours».

Se i relatori hanno ribadito i contenuti del programma, dalla difesa della sanità pubblica all’attenzione per il territorio agricolo, il messaggio implicito è stato soprattutto quello di unione e radicamento.

«L’Union n’a pas besoin de se réinventer, elle doit simplement rester fidèle à ce qu’elle est», ha confidato un militante, concludendo che «c’est la proximité qui fait la différence, surtout quand la politique devient trop abstraite».

In un tempo in cui la politica valdostana rischia di ridursi a slogan e personalismi, l’Union ha scelto il terreno della tradizione e della prossimità. Forse non basta per vincere, ma certo serve per non smarrire le radici.