Il Corecom VdA partecipa alla Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

Anche quest’anno il Corecom Valle d'Aosta partecipa, con iniziative di ricerca nell'ambito della comunicazione e della Media Education, alla Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori presso la propria sede al Castello di Montfleury, in via Piccolo San Bernardo, ad Aosta.

Nelle mattinate di giovedì 25 e venerdì 26 settembre 2025, alcune classi del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado parteciperanno al percorso didattico "Parole in rete, IA e Comunicazione sociale: la ricerca di un modello ideale tra opportunità e rischi".

Gli incontri sono incentrati sull'obiettivo di promuovere la conoscenza delle nuove tecnologie a favore degli studenti e rientrano nel progetto più articolato già attivato dal Corecom, tramite specifiche convenzioni stipulate con diverse Istituzioni scolastiche.