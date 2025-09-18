Prorogata al 6 ottobre la scadenza per il Premio regionale per il volontariato

Sono stati prorogati al lunedì 6 ottobre 2025, entro le ore 13.00, i termini per la presentazione delle candidature alla 16ª edizione del Premio regionale per il volontariato, promosso dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, in collaborazione con il Csv VdA e con il sostegno dei Lions Club Aosta Host, Aosta Mont-Blanc e Cervino, del Rotary Club Courmayeur Valdigne e della Sezione valdostana dell’Associazione nazionale Alpini.

Il riconoscimento punta a valorizzare l’impegno quotidiano dei volontari e a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione attiva. La giuria dedicherà particolare attenzione ai progetti capaci di migliorare concretamente la qualità della vita e di promuovere i diritti delle persone nei campi socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo.

Il Premio 2025 assegnerà 5.000 euro al progetto ritenuto più meritevole, oltre a cinque riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno destinati ad altre iniziative di particolare valore.

Possono essere candidate associazioni con finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e del terzo settore, nonché gruppi di volontari appartenenti a un’associazione di volontariato operanti sul territorio valdostano.

Le candidature possono essere presentate da enti pubblici o privati con sede in Valle d'Aosta, tramite Pec all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it (solo da casella Pec), oppure consegnate a mano o inviate via posta raccomandata al seguente indirizzo: Consiglio regionale della Valle d’Aosta - Ufficio Protocollo, piazza A. Deffeyes, 1, 11100 Aosta.

A valutare le candidature sarà una giuria presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, affiancato da un Presidente onorario e dai componenti dell’Ufficio di Presidenza, dai rappresentanti degli enti sostenitori del premio e da tre esperti del settore del volontariato, indicati dal Csv VdA e da altre realtà del territorio.