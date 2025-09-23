Al via l'edizione 2025/2026 del concorso La Commune à l'école

Anche per l'anno scolastico 2025/2026, il CELVA, in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d’Aosta, promuove il concorso educativo "La Commune à l'École".
La finalità del concorso, giunto alla nona edizione, è di avvicinare gli studenti alle istituzioni comunali attraverso una conoscenza più approfondita delle competenze e del funzionamento degli organismi che le regolano, senza dimenticare la storia e le specificità della Regione autonoma Valle d'Aosta e dei singoli territori.
Le classi che intendono partecipare devono confermare la loro adesione via PEC all'indirizzo protocollo@pec.celva.it, entro mercoledì 28 gennaio 2026. Il termine per la consegna delle opere è fissato in venerdì 27 marzo 2026. Nella sezione web dedicata sono disponibili i moduli per la partecipazione.
Il tema del concorso, unico per le due categorie di partecipanti, scuole dell'infanzia e scuole primarie, è:
Il cuore del mio Comune
Idee per rendere vivo il nostro paese
La data e il luogo della premiazione del concorso verranno comunicati prossimamente sul sito del CELVA.
I premi messi in palio, destinati a entrambe le categorie, sono:
1° premio: giornata di intrattenimento ludico con animatori professionali da effettuarsi sul territorio comunale;
2° premio: mezza giornata di intrattenimento ludico con animatori professionali da effettuarsi sul territorio comunale;
3° premio: due ore di intrattenimento ludico con animatori professionali da effettuarsi nelle pertinenze scolastiche.
Tutti i premi saranno fruibili entro la fine dell’anno scolastico 2025/2026.