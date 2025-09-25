Quart, l’Union Valdôtaine sceglie la lista civica per unire la comunità

Negli ultimi mesi, il percorso intrapreso con l’Amministrazione uscente ha portato a rilanciare il progetto della Lista civica Quart; una squadra unita, credibile e rinnovata grazie all’ingresso di quattro iscritti dell’UV e da alcuni nuovi profili condivisi.

Al fine di sostenere quanto scritto si condivide un passaggio contenuto all’interno del programma inviato ai Quarteins.

“Dopo anni di divisioni politiche che hanno condizionato l’attività amministrativa del nostro Comune abbiamo avviato un percorso di condivisione con la sezione dell’Union Valdôtaine di Quart al fine di unire le forze e creare un nuovo progetto che abbia come unico scopo quello del ‘fare bene’ per la nostra comunità. Il proficuo dialogo tra le parti ha portato ad individuare alcuni nuovi candidati da affiancare agli amministratori uscenti, tutti spinti dal senso civico e dalla convinzione che l’unico obiettivo sia un approccio attento, equilibrato ed imparziale alle problematiche di tutti i Quarteins e del nostro territorio."

Lo scopo di questo comunicato stampa è quello di rafforzare la bontà e la veridicità del percorso intrapreso e votato all’unanimità nell’Assemblea della sezione.

Questo passaggio è stato reso necessario dalla necessità di smentire le falsità e l’ipocrisia di alcuni individui che, come già hanno fatto durante il loro lungo percorso politico, si sono serviti della forza e degli ideali del movimento per raggiungere ambizioni personali.

In questo momento , questi individui , che non appartengono più all’UV e che sono candidati in una lista avversaria a quella sostenuta dal Mouvement, continuano a giocare sull’ambiguità del contesto e, senza averne alcun diritto, a spacciarsi per unionisti.

Un unionista del passato, probabilmente il più grande politico dal dopoguerra ai giorni nostri, diceva che l’UV non è un pullman e che soprattutto non vi si può salire e scendere a seconda delle proprie convenienze.

La sezione dell’Union Valdôtaine di Quart reitera che la sola lista sostenuta dal

Leone rosso nero è la lista numero 2, ovvero la lista civica Quart del sindaco Bertholin, che conta quattro candidati unionisti nelle proprie fila.



Quart, l’Union Valdôtaine soutient la liste civique pour rassembler la communauté

La section de l’Union Valdôtaine de Quart, au cours de ces dernières années, a travaillé avec le but de réunir la communauté. Dans les derniers mois, le parcours entamé avec l’Administration sortante a porté à relancer la Lista Civica Quart ; une équipe unie, crédible et renouvelée par quatre adhérents de la section et quelques nouveaux profils partagés ensemble. En soutien de ce qu’on est en train d’écrire on partage un morceau du programme envoyé aux Quarteins. "Dopo anni di divisioni politiche che hanno condizionato l’attività amministrativa del nostro Comune abbiamo avviato un percorso di condivisione con la sezione dell’Union Valdôtaine di Quart al fine di unire le forze e creare un nuovo progetto che abbia come unico scopo quello del ‘fare bene’ per la nostra comunità. Il proficuo dialogo tra le parti ha portato ad individuare alcuni nuovi candidati da affiancare agli amministratori uscenti, tutti spinti dal senso civico e dalla convinzione che l’unico obiettivo sia un approccio attento, equilibrato ed imparziale alle problematiche di tutti i Quarteins e del nostro territorio." Ce communiqué de presse a le but de souligner la bonté et l’authenticité du parcours partagé et voté à l’unanimité dans l’Assemblée de la section. Il est en outre nécessaire de démentir les faussetés et l’hypocrisie de certains individus, qui déjà au cours de leur longs parcours politiques ont employé la force et les idéaux de notre Mouvement pour réaliser des ambitions personnelles. Maintenant, ces individus, sans aucun droit, en tant que non adhérents et surtout en tant que candidats dans une liste opposée à celle soutenue par l’UV, continuent à jouer sur l’ambiguïté et à se professer unionistes. Un ancien politicien unioniste, probablement le plus grand de l’après guerre jusqu’à aujourd’hui, disait que l’UV n’est pas un autobus et que surtout on ne peut pas y monter et y descendre selon des convenances personnelles. La section de Quart de l'Union Valdôtaine réitère que la seule liste soutenue par le lion rouge et noir est la liste numéro 2, c'est à dire la Lista civica Quart avec le Syndic Bertholin, qui compte quatre candidats unionistes dans ses rangs. LA SECTION DE L’UNION VALDÔTAINE DE QUART