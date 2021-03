Giornata vittime epidemia Covid-19: la vicinanza del Consiglio Valle

« È importante che, con legge, sia stata istituita una Giornata della memoria - dice il Presidente Alberto Bertin -: si contribuisce così à unire il ricordo delle vittime e a costruire una memoria collettiva di quanto accaduto. Stiamo ancora lottando contro questo terribile virus che colpisce indiscriminatamente e che ha minato le nostre libertà: nel ricordo di quanti sono caduti, ma anche a sostegno di chi ha operato e continua a operare per prendersi cura dei pazienti, oggi più che mai abbiamo il dovere di proseguire sulla strada della vaccinazione della popolazione che, insieme al rispetto delle regole di distanziamento e di protezione, potrà assicurare una via di uscita. Per tornare a essere una comunità che si incontra, che lavora, che vive. »