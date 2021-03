Pays d'Aoste Souverain 'l’importance de l’Autonomie'

Jamais auparavant nous n’avons réalisé l’importance de l’Autonomie et combien il est facile de nous la retirer.

Nous devons le défendre!

Mais comment prétendre que les jeunes le fassent sans leur donner les outils?

A cet égard, Pays d'Aoste Souverain invite l'administration régionale à insérer des parcours pédagogiques adéquats de civilisation et d'histoire de la Vallée d'Aoste, et à produire et diffuser à travers le siège régional de la RAI des programmes ad hoc qui informent les Valdôtains sur ces sujets.