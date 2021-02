E. Guichardaz, 'Consiglio Valle valuti questione ospedale in dettaglio'

"È essenziale che il Consiglio Valle possa valutare dettagliatamente la questione al fine di conseguire l'obiettivo che ci si è posti nel Programma di Legislatura".

Lo ha dichiarato Erika Guichardaz, presidente della quinta Commissione consiliare regionale 'Servizi sociali' del Consiglio Valle, che è tornata a trattare la situazione del progetto di ampliamento dell'ospedale Parini di Aosta.

"Tenendo conto del fatto che il Programma di Legislatura, tra i suoi obiettivi, ha individuato la realizzazione di una struttura ospedaliera adeguata alle necessità della popolazione da perseguire in tempi stretti - ha spiegato Guichardaz - dopo aver audito il Comitato promotore per un ospedale nuovo che ci ha illustrato il Progetto salute 2030, abbiamo sentito i progettisti del Centro studi progettazione edilizia di Firenze e i referenti della Société infrastructures valdotaines per conoscere lo stato di realizzazione dell'ampliamento e della ristrutturazione del presidio ospedaliero Umberto Parini. Alla luce di questo incontro abbiamo stabilito di audire successivamente la Soprintendenza per i beni e le attività culturali e i responsabili degli scavi del sito archeologico rinvenuto nel cantiere dell'ampliamento".