DEVAL SELEZIONA PERSONALE

DEVAL S.p.A. a s.u. ha indetto una selezione finalizzata all’individuazione di due risorse, in possesso di laurea triennale in ingegneria come meglio specificato nell’avviso di selezione, da inserire all’interno dell’Area Tecnica/Funzione Esercizio con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi e con eventuale possibilità di successiva conferma di una o entrambe le posizioni a tempo indeterminato con sede di lavoro nel Comune di Aosta.

È possibile reperire tutte le informazioni necessarie sul sito www.devalspa.it nella sezione “Lavora con noi”.